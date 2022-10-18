السفير السعودي يبحث مع المبعوث الأممي تمديد وتوسيع هدنة اليمن الكويت تعلن موقفها بشأن قرار أوبك+ وتتضامن مع السعودية عاجل: الرئيس العليمي يصل عدن ويدلي بأول تصريح ويتحدث عن التحسن المأمول في سعر صرف العملة الجرعة القاتلة.. شاهد صور مؤثرة من تشييع جثماني طفل فقد حياته بسبب أدوية السرطان المنتهية ووالده الذي لحق به مليشيا الحوثي تفجر صراعا قبليا في معقلها بمحافظة صعدة السعودية تستهدف 11 قراراً جديداً للتوطين تشمل هذه المهن قتلوها أمام أطفالها.. استغاثة أم من الحوثيين تهز الشارع اليمني الكشف عن أكثر العلامات شيوعا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولى الولايات المتحدة تعلن عن موعد تسليم أوكرانيا سلاحا فتاك ومدمر وقد يقلب موازين المعارك بنزيما يفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه
عبرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء، عن التضامن الكامل مع السعودية بخصوص التصريحات الصادرة عقب قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط، مؤكدة أن القرار جاء بناء على "دراسات اقتصادية خالصة".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة قولها في بيان، إن هذه التصريحات "أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص"، لافتة إلى أن أوبك+ اتخذت قرارها بإجماع كافة دول المجموعة.
وأضاف البيان: "القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تمت فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وأشادت الوزارة بالدور الذي تقوم به السعودية وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية "بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي".
يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
وواجه القرار انتقادات من واشنطن التي اعتبرته "سياسيا".