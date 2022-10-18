الجرعة القاتلة.. شاهد صور مؤثرة من تشييع جثماني طفل فقد حياته بسبب أدوية السرطان المنتهية ووالده الذي لحق به

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يمنيون في صنعاء يشيعون طفلاً من ضحايا جرعة "اللوكيميا" الملوثة، مع والده الذي توفي بسبب غيبوبة السكري نتيجة وفاة طفله .
صور مؤثرة لتشييع جثمان الطفل احد ضحايا أدوية علاج السرطان المنتهية في مستشفى الكويت بصنعاء، ووالده الذي توفي بعد نجله بأيام متأثراً برحيل طفله.