الجرعة القاتلة.. شاهد صور مؤثرة من تشييع جثماني طفل فقد حياته بسبب أدوية السرطان المنتهية ووالده الذي لحق به

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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يمنيون في صنعاء يشيعون طفلاً من ضحايا جرعة "اللوكيميا" الملوثة، مع والده الذي توفي بسبب غيبوبة السكري نتيجة وفاة طفله .

صور مؤثرة لتشييع جثمان الطفل احد ضحايا أدوية علاج السرطان المنتهية في مستشفى الكويت بصنعاء، ووالده الذي توفي بعد نجله بأيام متأثراً برحيل طفله.