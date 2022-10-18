مليشيا الحوثي تفجر صراعا قبليا في معقلها بمحافظة صعدة

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صدام المثيل

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تسببت مليشيات الحوثي بخلاف بين أبناء مديريتي رازح وغمر مما أدى إلى مقتل المواطن محمد دعسان من بني معين عزلة عمق على يد القيادي الحوثي صالح الغيلي .

وكانت المليشيات الحوثية في الأسبوع الماضي بقيادة المدعو المشرف " علي هراش" قد أقدمت على إجبار أهالي رازح بمنع أبناء غمر من الحصول على مياة الشرب والزراعة وذلك لعدم توفر المياة في منطقتهم.

وقال المواطن "رداد المعيني" في تصريح لمارب برس .. أن مليشيات الحوثي عمدت على إرتكاب هذه الجريمة من أجل فرض أتاوات على، مديرية رازح الذين يشرفون على مشروع المياة .

وأضاف المعيني : أن ذلك الأمر تسبب في إذكاء الخلاف بين أبناء المديرتين حيث شكل أبناء مديرية غمر قطاعا قبليا مسلحا يمنع أبناء مديرية رازح من حركة المرور كون الطريق تمر عبر خط غمر رازح .