آخر الاخبار

الكشف عن أكثر العلامات شيوعا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولى الولايات المتحدة تعلن عن موعد تسليم أوكرانيا سلاحا فتاك ومدمر وقد يقلب موازين المعارك بنزيما يفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه الفقر يسجل مستويات جديدة لأول مرة منذ 20 عام في مصر إنهيار متسارع في العملة اليابانية و يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1990 ارتفاع عدد ضحايا حريق السجن في طهران.. وعقوبات أوروبية قاسية بعد مونديال 2022.. قطر تفوز بحق استضافة كأس آسيا برئاسة الوكيل مفتاح… اجتماع في مأرب لمناقشة الوضع التمويني واحتياجات النازحين في المحافظة مأرب… مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي أربع محافظات وزير الخارجية: مليشيا الحوثي تسورد النفط عبر شركات وهمية والقيام بعمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب ويطالب باستهداف الشبكة المالية للحوثيين

الكشف عن أكثر العلامات شيوعا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولى

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 89

 

فيما قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس، فإن أحد الخبراء يقول إن علامة تحذير "شائعة" قد تظهر في المرحاض.

وقد تحدثت الدكتورة ديبورا لي من Dr Fox Online Pharmacy إلى "إكسبريس"، حول العلامة الرئيسية لهذه الحالة المميتة.

أوضحت الطبيبة أن التغيرات التي تطرأ على برازك هي "سمة شائعة" لسرطان البنكرياس. فيتميز براز Acholic stools بمظهر لونه بلون الطين يفتقر إلى الصبغة الصفراوية، وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

وقالت لي: "في المراحل الأولى، يمكن لسرطان البنكرياس أن يضغط في رأس البنكرياس على القناة الصفراوية المشتركة، ما يمنع الإطلاق الطبيعي للمادة الصفراوية في الأمعاء.

وينتج عن هذا اليرقانُ الانسدادي - لذلك يلاحظ المريض اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الشاحب اللون (مثل المعجون).

ومع تقدم سرطان البنكرياس، يتسلل بشكل أكبر إلى بنية البنكرياس، ما يمنع الإنتاج الطبيعي وإفراز إنزيمات البنكرياس التي يتم إنتاجها خصيصا لهضم الدهون".

وهذا يعطل تكسير الدهون الطبيعي في الأمعاء ويسمى قصور إنزيم البنكرياس (PEI).

 وقد تحدثت الخبيرة أيضا عن علامات رئيسية أخرى يمكن أن تساعد في الكشف عن سرطان البنكرياس، بينها:

• وجع البطن.

• اليرقان.

• ظهور مرض السكري.

• التغير في عادة الأمعاء.

• عسر الهضم.

• الاستفراغ والغثيان.

• فقدان الوزن.

• الشعور بالضيق (الشعور بالضعف وعدم الراحة بشكل عام).

• الانتفاخ في البطن.

• ألم الصدر غير القلبي.

• ألم الكتف.

• عسر البلع.

• فقدان الشهية.

فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات المنذرة بما في ذلك البراز الشاحب والدهني، فيجب عليك الاتصال بطبيبك

إقراء أيضاً
«سامسونج» تواجه مشكلة خطيرة في بطاريات هواتفها
طبيب روسي يكشف عن القاتل رقم واحد للإنسان
عادات بسيطة تجعل الاستيقاظ أسهل وتمدّك بالنشاط طوال اليوم
خطوات إخفاء حالة «متصل الآن» عن شخص محدد لديك في «واتساب»
اختراق مليون حساب على "فيسبوك" عبر 400 تطبيق خبيث
غوغل تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات فائقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس