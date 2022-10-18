الكشف عن أكثر العلامات شيوعا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولى

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فيما قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس، فإن أحد الخبراء يقول إن علامة تحذير "شائعة" قد تظهر في المرحاض.

وقد تحدثت الدكتورة ديبورا لي من Dr Fox Online Pharmacy إلى "إكسبريس"، حول العلامة الرئيسية لهذه الحالة المميتة.

أوضحت الطبيبة أن التغيرات التي تطرأ على برازك هي "سمة شائعة" لسرطان البنكرياس. فيتميز براز Acholic stools بمظهر لونه بلون الطين يفتقر إلى الصبغة الصفراوية، وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

وقالت لي: "في المراحل الأولى، يمكن لسرطان البنكرياس أن يضغط في رأس البنكرياس على القناة الصفراوية المشتركة، ما يمنع الإطلاق الطبيعي للمادة الصفراوية في الأمعاء.

وينتج عن هذا اليرقانُ الانسدادي - لذلك يلاحظ المريض اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الشاحب اللون (مثل المعجون).

ومع تقدم سرطان البنكرياس، يتسلل بشكل أكبر إلى بنية البنكرياس، ما يمنع الإنتاج الطبيعي وإفراز إنزيمات البنكرياس التي يتم إنتاجها خصيصا لهضم الدهون".

وهذا يعطل تكسير الدهون الطبيعي في الأمعاء ويسمى قصور إنزيم البنكرياس (PEI).

وقد تحدثت الخبيرة أيضا عن علامات رئيسية أخرى يمكن أن تساعد في الكشف عن سرطان البنكرياس، بينها:

• وجع البطن.

• اليرقان.

• ظهور مرض السكري.

• التغير في عادة الأمعاء.

• عسر الهضم.

• الاستفراغ والغثيان.

• فقدان الوزن.

• الشعور بالضيق (الشعور بالضعف وعدم الراحة بشكل عام).

• الانتفاخ في البطن.

• ألم الصدر غير القلبي.

• ألم الكتف.

• عسر البلع.

• فقدان الشهية.

فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات المنذرة بما في ذلك البراز الشاحب والدهني، فيجب عليك الاتصال بطبيبك