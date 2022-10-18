الكشف عن أكثر العلامات شيوعا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولى الولايات المتحدة تعلن عن موعد تسليم أوكرانيا سلاحا فتاك ومدمر وقد يقلب موازين المعارك بنزيما يفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه الفقر يسجل مستويات جديدة لأول مرة منذ 20 عام في مصر إنهيار متسارع في العملة اليابانية و يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1990 ارتفاع عدد ضحايا حريق السجن في طهران.. وعقوبات أوروبية قاسية بعد مونديال 2022.. قطر تفوز بحق استضافة كأس آسيا برئاسة الوكيل مفتاح… اجتماع في مأرب لمناقشة الوضع التمويني واحتياجات النازحين في المحافظة مأرب… مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي أربع محافظات وزير الخارجية: مليشيا الحوثي تسورد النفط عبر شركات وهمية والقيام بعمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب ويطالب باستهداف الشبكة المالية للحوثيين
صرح متحدث باسم البنتاغون رفيع المستوى للصحفيين بأن السلطات الأمريكية تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ NASAMS المضادة للطائرات (SAM) إلى كييف في الأسابيع المقبلة.
وقال المتحدث: "نتطلع إلى محاولة تسليم أول [NASAMS] إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
في الوقت نفسه، أكد المسؤول أن واشنطن نقلت بالفعل إلى كييف عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1.4 ألف نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Stinger.
وفي 11 أكتوبر، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (NSC) جون كيربي إن السلطات الأمريكية تتوقع "في المستقبل القريب جدا" نقل أول مجمعين NASAMS إلى كييف.
وإجمالا، حسب قوله، تعتزم الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بثمانية أنظمة من هذا القبيل.
ومن المقرر تنفيذ عمليات التسليم كجزء من مبادرة لتعزيز أمن أوكرانيا، والتي تتضمن إبرام العقود مع الشركات المصنعة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، وليس توفير المعدات مباشرة من مخزون البنتاغون الولايات المتحدة تعلن عن موعد تسليم أوكرانيا سلاحا من نوع جديد