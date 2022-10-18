بنزيما يفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه

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حصد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي (2021-2022)، للمرة الأولى في تاريخه، بسن الـ34 عاما، ليكون أكبر لاعب على الإطلاق يتوج بهذه الجائزة.
وتوج بنزيما بالجائزة التي انتظرها كثيراً في لحظات استثنائية، بعد أن قام بالإعلان عن فوزه بها أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.
ونال بنزيما الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما اكتفى المصري محمد صلاح بالحصول على المركز الخامس.
وذهبت جائزة أفضل ناد إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيما، جائزة أفضل حارس في العالم