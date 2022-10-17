ارتفاع عدد ضحايا حريق السجن في طهران.. وعقوبات أوروبية قاسية

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفع عدد ضحايا الحريق في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران، إلى ثمانية سجناء، في حادث يزيد الضغوط على الحكومة الإيرانية، التي تواجه بالفعل احتجاجات منذ مقتل مهسا أميني، على أثر احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب "ملابسها غير اللائقة".

وقال القضاء الإيراني إن حريقا أُضرم في ورشة بالسجن بعد شجار بين عدد من النزلاء، وأن القتلى ماتوا جراء استنشاق الدخان، مشيرا إلى أن جميع القتلى الثمانية سجناء من عنبر جرائم السرقة.

ويُحتجز في سجن إيفين أيضا، الذي أدرجته الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء لوجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" به، كثيرون ممن يواجهون تهما أمنية.

وألقى رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني، باللوم في الحريق على "عملاء لأعداء إيران" الاثنين، في حين قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هذا الحدث يمكن أن يقع في أي دولة.

وأظهرت مقاطع مصورة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نقل عشرات السجناء السياسيين الإيرانيين من سجن إيفين إلى سجون أخرى، فيما أفاد أقارب السجناء بأن السلطات الإيرانية لم تبلغهم عن سبب ومكان النقل، وسط مخاوف بشأن سلامتهم.

وقُتل ضابط مرور اليوم الاثنين في سراوان جنوب شرق إيران على يد من سماهم قائد شرطة الإقليم "إرهابيين" مسلحين ببنادق كلاشنيكوف آلية.

وتكرر سماع دوي الأسلحة النارية في المدينة الكردية سنندج، وفقا لملفات صوتية تلقتها مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان هنجاو.

عقوبات أوروبية

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران اليوم الاثنين بسبب قضايا حقوق الإنسان فيما حذر عدد من الوزراء من فرض عقوبات جديدة منفصلة إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يفرض وزراء الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول على نحو 15 إيرانيا شاركوا في قمع المتظاهرين في إيران الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما)، وفق "رويترز".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي سيعلن حزمة عقوبات اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية ضد النساء والشبان والرجال في إيران.

وأضافت: "من بين هؤلاء المدرجين ما يطلق عليها شرطة الأخلاق - شرطة الأخلاق هي تسمية خاطئة، في الواقع، إذا رأيتم الجرائم المرتكبة هناك".

وصرح وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

ودعا وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود، إلى اتخاذ خطوات ملموسة بشأن استخدام الطائرات المسيرة إيرانية الصنع شاهد-136 في الغزو الروسي لأوكرانيا خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت فرنسا وألمانيا، الطرفان في اتفاق عام 2015 النووي مع إيران، أنهما تعتقدان أن فرض عقوبات جديدة بسبب الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضروري، نظرا لأن مثل هذه المعاملات تنتهك قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة