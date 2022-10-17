بعد مونديال 2022.. قطر تفوز بحق استضافة كأس آسيا

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن قطر ستستضيف كأس آسيا العام المقبل بدلا من الصين التي تخلت عن تنظيم البطولة وذلك بعد تفوق العرض القطري على مثيله من كوريا الجنوبية وإندونيسيا في سباق الترشح.

وكانت الصين قد نالت حق استضافة النهائيات في 2019 لكنها تخلت عن التنظيم في وقت سابق هذا العام بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعاد الاتحاد الآسيوي فتح باب الترشح واستقبل ثلاثة طلبات نظرت فيها اللجنة التنفيذية اليوم الاثنين قبل الإعلان عن فوز الملف القطري لاستضافة البطولة.

وكانت كوريا الجنوبية مرشحة قوية لاستضافة النسخة المقبلة لأول مرة منذ 1960 حين توجت بلقبها الثاني.

وكانت إندونيسيا تعتبر خارج المنافسة بسبب الافتقار إلى البنية التحتية للاستادات في البلاد.

وزاد الأمور سوءا وفاة أكثر من 130 شخصا في تدافع بعد مباراة في استاد كانجوروهان في جاوة الشرقية في أول أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وكانت قطر قد استضافت كأس آسيا مرتين من قبل في 1988 و2011، وتوجت بلقب النسخة الماضية في الإمارات عام 2019.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة: "قدرات قطر وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى واهتمامها الدقيق بالتفاصيل هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم".

وأضاف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "بالنظر إلى قصر الوقت للاستعداد، نحن ندرك أن العمل الشاق سيبدأ فورا، ولكن في ظل امتلاك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرات التنظيمية العالية، فإننا واثقون أن قطر ستنظم نسخة رائعة تتناسب مع قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آسيا". وتستضيف ملاعب دولة قطر بطولة كأس العالم الشهر المقبل