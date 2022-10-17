برئاسة الوكيل مفتاح… اجتماع في مأرب لمناقشة الوضع التمويني واحتياجات النازحين في المحافظة

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 444

ناقش اجتماع موسع عقد برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، وضم مدراء مديريات المحافظة وقيادتي فرع شركتي النفط والغاز بالمحافظة، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عددا من القضايا المتعلقة بآلية توزيع المشتقات النفطية والغازية والتحديات التي تواجه تنفيذها بما يضمن استمرار الاستقرار التمويني بالسوق المحلية إلى جانب الوضع الإنساني للنازحين واحتياجاتهم الملحة.

وناقش اللقاء، آلية تعزيز التنسيق والتعاون بين مدراء المديريات والمجالس المحلية مع شركتي النفط والغاز لضمان وصول المشتقات النفطية والغازية إلى مستحقيها والحد من التلاعب بها من قبل ضعفاء النفوس.

كما جرى تكليف السلطات المحلية بالمديريات واللجان المجتمعية فيها بإجراء مسح منظم كل بمديريته للآلات الزراعية ومشاريع المياه واحتياجاتها من مادة الديزل وتحمل مدراء المديريات مسؤولية وصولها إلى المزارعين وإدارات مشاريع المياه خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بما يساعد المزارعين في زراعة أراضيهم ومواجهة العوز الغذائي ومساعدة المواطنين في الحصول على مياه شرب نقية من مشاريع المياه التي انقطعت عنها الكهرباء.

واستعرض المجتمعون الأوضاع الإنسانية للنازحين واحتياجاتهم الملحة ومستوى تدخلات الشركاء والفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياجات المتزايدة والتدخلات المتدنية، خاصة أبناء المحافظة النازحين من بعض المديريات الواقعة بأطراف المحافظة، وتعزيز التنسيق بين مدراء المديريات والوحدة التنفيذية لتقديم المساعدات الملحة للأسر المتضررة والنازحة خاصة التي لم تصلها المساعدات منذ نزوحها قبل أشهر ومماطلة شركاء العمل الإنساني في الاستجابة لها.

وأكد الوكيل مفتاح على تكاتف كافة الجهود وتعزيز التنسيق وتطوير آليات التواصل والتعاون بين مدراء عموم المديريات وقيادة شركتي النفط والغاز، وضمان وصول المواد النفطية والغازية للمواطنين وبإشراف ومسؤولية السلطات المحلية للمديريات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتلاعب بهذه المواد التي تمس حياة كل مواطن وأسرة خاصة في ظل معاناة الناس بسبب النزوح والتهجير والبطش من قبل مليشيا الحوثي.

وجدد حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، بالاهتمام بالمزارعين في المحافظة لتمكينهم في ظل المتاح من استغلال حيازاتهم الزراعية لإنتاج الغذاء الذي يساعدهم على الاكتفاء وتحسين مستوى سبل العيش لديهم في ظل تضييق مليشيا الحوثي عليهم.