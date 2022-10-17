ارتفاع عدد ضحايا حريق السجن في طهران.. وعقوبات أوروبية قاسية بعد مونديال 2022.. قطر تفوز بحق استضافة كأس آسيا برئاسة الوكيل مفتاح… اجتماع في مأرب لمناقشة الوضع التمويني واحتياجات النازحين في المحافظة مأرب… مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي أربع محافظات وزير الخارجية: مليشيا الحوثي تسورد النفط عبر شركات وهمية والقيام بعمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب ويطالب باستهداف الشبكة المالية للحوثيين صدور دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بالألوان. انطلاق اعمال المؤتمر التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي في القاهرة زعماء الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع اسعار الغاز فهل ينجحون في تحديد أسعاره؟ مركز الملك سلمان يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي اربع محافظات بمأرب. الحكومة اليمنية توجه القوات المسلحة برفع الجاهزية والإستعداد
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة مأرب، توزيع سلال الطوارئ الغذائية للمتضررين من نازحي أربع محافظات.
ويستهدف المشروع الذي تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية ضمن مشروع الأمن الغذائي في المحافظات اليمنية، آلاف الأسر المتضررة والأكثر احتياجاً من نازحي محافظات(الجوف، حجة، شبوة، مأرب).
وأوضح مدير البرامج بالشبكة- عبد الله ناجي " أن المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يأتي إسهاماً للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة والأكثر احتياجا من نازحي المحافظات بمأرب".
ولفت" إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 2160 سلة غذائية يستفيد منها آلاف الأسر"، شاكراً مركز الملك سلمان لجهوده الدؤوبة والمستمرة في تخفيف معاناة النازحين".
متمنياً" أن تتسع رقعة المساعدات لأكبر عدد ممكن من النازحين نظراً للعدد المتزايد".