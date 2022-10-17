صدور دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بالألوان. انطلاق اعمال المؤتمر التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي في القاهرة زعماء الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع اسعار الغاز فهل ينجحون في تحديد أسعاره؟ مركز الملك سلمان يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي اربع محافظات بمأرب. الحكومة اليمنية توجه القوات المسلحة برفع الجاهزية والإستعداد أطباء بلا حدود تعلق على حادث انقلاب باص نقل جماعي سلك طريقا وعرا بسبب اغلاق المليشيات الحوثية الطرقات بتعز الإشتراكي يرد على حزب الإصلاح برسالة خاصة بعثها للآنسي.. نصها اقتحام منزل شيخ قبلي بصنعاء ونهب محتوياته بعد أيام على مقتله انتهاكات وتعذيب وبتر أعضاء.. ماذا تعرف عن سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة أوكرانيا ترصد 100 ألف دولار للقبض على هذا الشخص.. فمن هو ؟
صدر الكتاب الأول من دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بين القديم والشعبي والحديث، لمؤلفه الكاتب والباحث الصحافي عبدالفتاح الحكيمي بطبعة إليكترونية ملونة أنيقة في ٤٧٥ صفحة. وهو ضمن سلسلة ٣ كتب عن الموضوع تشمل دراسة حصرية وبحثية لقرابة ٥٠٠ نوع نباتي وعشب طبي من اليمن تفرغ لها الباحث طوال ال ١٢ سنة الماضية.
وتوجه الحكيمي بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ الجليل عبدالجبار هائل سعيد لرعايته الخاصة وتشجيعه إصدار الكتاب الأول بطبعته الإليكترونية، وثمن دوره في رعاية الثقافة الوطنية والبحث العلمي في اليمن، خصوصاً في ظروف الحرب الاستثنائية.
ويعتبر دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية أول جهد علمي بحثي كبير من حيث طريقة ومنهج البحث ووفرة المعلومات ورصانتها وتركيزه على منافع ومضار العقاقير النباتية واستعمالاتها في الطب القديم والشعبي والحديث، وآخر نتائج الأبحاث المخبرية والتجريبية، وكل ما يتعلق بالاستطباب والتداوي بها، وكذلك اسماؤها في مناطق اليمن المختلفة.