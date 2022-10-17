صدور دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بالألوان.

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 251

صدر الكتاب الأول من دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بين القديم والشعبي والحديث، لمؤلفه الكاتب والباحث الصحافي عبدالفتاح الحكيمي بطبعة إليكترونية ملونة أنيقة في ٤٧٥ صفحة. وهو ضمن سلسلة ٣ كتب عن الموضوع تشمل دراسة حصرية وبحثية لقرابة ٥٠٠ نوع نباتي وعشب طبي من اليمن تفرغ لها الباحث طوال ال ١٢ سنة الماضية.

وتوجه الحكيمي بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ الجليل عبدالجبار هائل سعيد لرعايته الخاصة وتشجيعه إصدار الكتاب الأول بطبعته الإليكترونية، وثمن دوره في رعاية الثقافة الوطنية والبحث العلمي في اليمن، خصوصاً في ظروف الحرب الاستثنائية.

ويعتبر دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية أول جهد علمي بحثي كبير من حيث طريقة ومنهج البحث ووفرة المعلومات ورصانتها وتركيزه على منافع ومضار العقاقير النباتية واستعمالاتها في الطب القديم والشعبي والحديث، وآخر نتائج الأبحاث المخبرية والتجريبية، وكل ما يتعلق بالاستطباب والتداوي بها، وكذلك اسماؤها في مناطق اليمن المختلفة.