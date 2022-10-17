انطلاق اعمال المؤتمر التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي في القاهرة

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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انطلقت أعمال المؤتمر التأسيسي لمجموعة السلام العربي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية وحضور الأمين العام للجامعة معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط .

وافتُتح المؤتمر بكلمة من رئيس المجموعة الرئيس علي ناصر محمد. أشاد فيها بدور الجامعة العربية على استضافتها وعلى دعمها لعمل المجموعة خصوصًا بعد اللقاء بأمينها العام أحمد أبو الغيط

الذي أكّد أن "بيت العرب" سيبقى مفتوحًا وداعمًا لأي مبادرة سلمية عربية وستكون في صميم عمل جامعة الدول العربية خصوصًا المبادرات السلمية التي تصب في دعم المصالحات العربية ونزع فتيل النزاعات والاحترابات الداخلية وتنقية العلاقات فيما بينها بما يعزّز الأمن القومي ويزيد من لُحمة التضامن العربي ويُعلي من شأن المواطنة المتكافئة والمتساوية ويهيء الأجواء للسير في طريق التنمية المستدامة.

كما تحدث معالي الأستاذ سمير الحباشنة منسق المجموعة و سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كلمةً نيابة عن الأمين العام أشاد فيها بمبادرة تأسيس مجموعة السلام العربي ودعم الجامعة لمثل هذا التوجه الإيجابي واستعدادها للتعاون معها. وتوزّع المؤتمر على ثلاث جلسات إضافة إلى جلسة ختامية أدارها الدكتور عبدالحسين شعبان حيث جرى انتخاب لجنة اعتماد للتدقيق في اكتمال النصاب القانوني وانتخاب لجنة لإعداد البيان الختامي والقرارات والتوصيات التنظيمية التي صدرت عن المؤتمر. وناقش المؤتمر الوثائق التي أعدّتها اللجنة التحضيرية وأقرّ النظام الأساسي والنظام الداخلي بعد إجراء التعديلات عليهما وقرّر أن يصدر نداء القاهرة الذي عبّر عن رؤية المجموعة وتوجّهاتها فيما يتعلّق بأهمية نشر ثقافة السلام والعمل على صنعه والحفاظ عليه مؤكدًا على أهمية السلام وتسوية الخلافات عبر الحوار واعتماد

الوسائل السلمية بما يعزّز روح المواطنة والمشاركة والتآخي وقيم السلام والتسامح والتنمية خصوصًا الاهتمام بالمرأة والشباب. وأكّد المؤتمر على أهمية فتح آفاق جديدة للمجموعة بعد أن حصلت على الصفة القانونية الرسمية لتسجيلها في عمّان - الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء الأردني في 25 سبتمبر 2022

وذلك بموجب قانون الجمعيات الأردني رقم (51) لسنة 2008. نص البيان وقد صدر عن المؤتمر التأسيسي الأول للمجموعة بيان هام أطلق عليه نداء القاهرة ..

فيما يلي نصه:

"من منطلق مسؤولياتها

الوطنية والقومية والانسانية وتأسيسا على ما اقرته مجموعة السلام العربي في مؤتمرها التأسيسي الأول والذي عقد في 13-14 أكتوبر 2022 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وبرعاية كريمة منها بالمبادئ المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات العربية وبخاصة ميثاق التضامن العربي وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة لتسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية واحترام حقوق الانسان الأساسية وسيادة ووحدة اراضي الدولة العربية الوطنية وضمان السلم المجتمعي والمواطنة المتكافئة والاستجابة الفاعلة والمسؤولة لتحديات العصر المختلفة ولمهددات الامن العربي من احتلال استيطاني احلالي طال استفحاله لفلسطين ولأراض عربية أخرى ومن عنف وارهاب وتنمية وادارة للشان العام قاصرة وهدر للموارد وكوارث مناخية داهمة وعبث خارجي فض غير مسؤول في شؤوون عربية داخلية وارث استعماري مقيت زرع بذورا اسهمت باشعال فتن وتفتيت واعاقة وطنية وتنموية.

1. تتوجه مجموعة السلام العربي بالنداء إلى الأمة العربية شعوبا وحكومات وقوى حية من رجال ونساء واجيال شابة لبذل الجهود المخلصة والفعالة والمسؤولة لتأكيد اولوية بناء السلم العربي وتعزيزه باعتباره الضامن الحقيقي لحقوق الإنسان وللامن القومي العربي المشترك ولحفظ المصالح العربية العليا وتوفير فضاءات ارحب للتعاون والتضامن والتكافل وشق الطريق نحو تنمية عادلة ومتوازية ومستدامة وسلم مجتمعي إيجابي وصولا إلى التحول الحضاري المشترك.

2. وتدعم مجموعة السلام العربي كل الجهود الرامية الى نشر ثقافة السلام العربي العربي وانهاء الخلافات والنزاعات العربية وتغليب الحلول الدبلوماسية لإحتواء هذه الصراعات والنزاعات المسلحة.

3. وشددت المجموعة على ضرورة تضافر جهود جميع النخب العربية وبخاصة في قطاعات المرأة والشباب من أجل إشاعة ثقافة السلم العربي والتصالح والوفاق والعيش المشترك ووقف دائرة العنف والاحتراب وصراعات الهويات الطائفية والمذهبية والإثنية مما يعزز السلم المجتمعي ويكرس مبادئ العدل والمواطنة المتكافئة والحكم الرشيد.

4. وتتطلع مجموعة السلام العربي في رؤيتها واهدافها وبرامجها أن تكون من بناة السلام العربي العربي والمحافظة عليه والعمل على بذل المساعي الحميدة والإستباق الوقائي للازمات قبل حدوثها واقامة الشراكات مع المنظمات والجامعات والمراكز والهيئات المعنية بتسوية النزاعات والدبلوماسية الوقائية باعتبار أن السلام كل لا يتجزأ واي اخلال له تنعكس اثاره على الإقليم والعالم.

5. وتعرب المجموعة عن قلقها الشديد ازاء استمرار النزاعات العربية وتزايد معاناة المدنيين وبخاصة النساء والاطفال من تهجبر وفقر وتشرد وانتهاك صارخ لكرامة الانسان وحرمان من التمتع بحقوقه الأساسية بالأمان والرخاء الاقتصادي.

6. وتتطلع المجموعة بأمل كبير إلى القمة العربية المرتقبة في الجزائر بأن تحقق طموحات الأمة في إعادة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي وتجنب الخلافات ووقف النزاعات ما ظهر منها وما بطن وفتح الابواب أمام الحوار والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسامات وتجنيد الطاقات والامكانيات العربية لإعادة الامل في بناء السلام المستدام وتفعيل جاد ومسؤول لمجلس السلم والامن العربي كآلية للوقاية من النزاعات وتسويتها وإعداد استراتيجية

للحفاظ على السلم والامن . متحدون من أجل السلام العربي". انتخاب مجلس تفيذي وفي ختام أعمال المؤتمر التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي انتخب مجلسًا تنفيذيًا مؤلفًا من 11 عضوًا برئاسة علي ناصر محمد وسمير الحباشنة أمينًا عامًا كما قرّر تأسيس مجلس استشاري من الشخصيات ذات التجربة والكفاءة من الهيئة العامة ومن خارجها".