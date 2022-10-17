صدور دليل نباتات وأعشاب اليمن الطبية بالألوان. انطلاق اعمال المؤتمر التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي في القاهرة زعماء الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع اسعار الغاز فهل ينجحون في تحديد أسعاره؟ مركز الملك سلمان يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي اربع محافظات بمأرب. الحكومة اليمنية توجه القوات المسلحة برفع الجاهزية والإستعداد أطباء بلا حدود تعلق على حادث انقلاب باص نقل جماعي سلك طريقا وعرا بسبب اغلاق المليشيات الحوثية الطرقات بتعز الإشتراكي يرد على حزب الإصلاح برسالة خاصة بعثها للآنسي.. نصها اقتحام منزل شيخ قبلي بصنعاء ونهب محتوياته بعد أيام على مقتله انتهاكات وتعذيب وبتر أعضاء.. ماذا تعرف عن سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة أوكرانيا ترصد 100 ألف دولار للقبض على هذا الشخص.. فمن هو ؟
يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا يومي الخميس والجمعة المقبلين، مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع وذلك وفقا لمسودة للقمة اطلعت عليها وكالة رويترز.
ووصلت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى طريق مسدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا إلى شتاء يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزمة تكاليف معيشة وركودا محتملا.
وارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها، ما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.
ولا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض ذلك. وتقول هذه الدول إن وضح حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات لمعالجة الأزمة يوم الثلاثاء قبل اجتماع الزعماء.