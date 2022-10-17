مركز الملك سلمان يدشن توزيع السلال الغذائية لنازحي اربع محافظات بمأرب.

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة مأرب توزيع سلال الطوارئ الغذائية للمتضررين من نازحي أربع محافظات.
ويستهدف المشروع الذي تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية ضمن مشروع الأمن الغذائي في المحافظات اليمنية، آلاف الأسر المتضررة والأكثر احتياجاً من نازحي محافظات(الجوف، حجة، شبوة، مأرب).
وأوضح مدير البرامج بالشبكة- عبد الله ناجي " أن المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يأتي إسهاماً للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة والأكثر احتياجا من نازحي المحافظات بمأرب".
ولفت" الى انه سيتم توزيع اكثر من 2160 سلة غذائية يستفيد منها آلاف الأسر"، شاكراً مركز الملك سلمان لجهوده الدؤوبة والمستمرة في تخفيف معاناة النازحين".
متمنياً" أن تتسع رقعة المساعدات لأكبر عدد ممكن من النازحين نظراً للعدد المتزايد".