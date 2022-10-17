أطباء بلا حدود تعلق على حادث انقلاب باص نقل جماعي سلك طريقا وعرا بسبب اغلاق المليشيات الحوثية الطرقات بتعز الإشتراكي يرد على حزب الإصلاح برسالة خاصة بعثها للآنسي.. نصها اقتحام منزل شيخ قبلي بصنعاء ونهب محتوياته بعد أيام على مقتله انتهاكات وتعذيب وبتر أعضاء.. ماذا تعرف عن سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة أوكرانيا ترصد 100 ألف دولار للقبض على هذا الشخص.. فمن هو ؟ وزير الدفاع يعود الى عدن رفقة عدد من القيادات العسكرية صلاح يخطف فوز ليفربول على مانشستر سيتي وريال مدريد يتصدر الليغا بتخطي برشلونة حلفاء روسيا يتخذون قراراً مفاجئاً في أوكرانيا ينذر بكارثة.. ما الذي يخطط له بوتين؟ وصول اول سفينة قمح قادمة من أوكرانيا إلى ميناء الحديدة أبناء محافظة عمران يحتفون بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر
قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن استشهاد وجرح أكثر من 40 شخصا جراء الحادث المأساوي بانقلاب حافلة في تعز، يذكر بأن استمرار غلق الطرق في تعز يعرض حياة المواطنين اليمنيين للخطر كل يوم، ويطيل من معاناتهم.
وأضافت أطباء بلا حدود، في بيان لها، أن المواطنين يجبرون على السفر لساعات طويلة بلا داعي وعلى طرق غير سالكة من أجل الوصول إلى تعز، بما فيهم المرضى الذين هم في أشد الحاجة إلى الوصول إلى الرعاية الطبية.
وتابعت المنظمة، أنه يجب أن يكون المرضى قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب وفي جميع الأوقات.
وتوفي 3 أشخاص وأصيب 44 آخرين امس الأول جراء انقلاب باص للنقل الجماعي في القبيطة جنوب محافظة لحج.
وأفادت مصادر محلية أن الحادثة ناتجة عن وعورة نقيل ظمران القبيطة وهو طريق جبلي بديل يربط محافظات تعز ولحج وعدن.
وأضافت أن الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي في هذا الطريق الوعر والذي يلجأ اليه السائقون نتيجة إغلاق مليشيات الحوثي الانقلابية للطرق الرئيسية لمحافظة تعز.