اقتحام منزل شيخ قبلي بصنعاء ونهب محتوياته بعد أيام على مقتله

الإثنين 17 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقدمت مليشيا الحوثي، على اقتحام منزل الشيخ عادل شبيح، في منطقة صرف ببني حشي شرقي صنعاء، بعد أيام على مقلته على يد المليشيا الحوثية.

ووفق"العاصمة أونلاين"، فإن مليشيا الحوثي، اقتحمت منزل الشيخ عادل شبيح، في منطقة صرف في بني حشيش بصنعاء ونهبت محتوياته، بعد أيام على مقتله خلال مقاومته محاولات المليشيا اقتحام المنطقة.

وارتكبت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، جرائم وانتهاكات واسعة، بحق أهالي منطقة صرف، شرقي صنعاء، بسبب اعتراضهم على فرض جبايات وإتاوات مالية باهظة، على أهالي المنطقة، من قبل المليشيا الحوثية.

وكانت مليشيا الحوثي، قتلت الشيخ القبلي عادل شبيح، بأوامر من القيادي فيها أبو علي الحاكم، أثناء مروره في شارع مأرب تقاطع شارع زايد.

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي المليشيا قاموا بإطلاق نار كثيف نحو السيارة سقط على إثرها الشيخ عادل شبيح قتيلاً على الفور، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا على متن ثلاثة أطقم.

وتأتي الجريمة، كون المجنى عليه يمتلك أراضي في قرية صرف ببني حشيش، والتي تسعى المليشيا للاستحواذ عليها بالإضافة إلى أراضي أخرى، وسبق أم نفذت المليشيا حملات عسكرية لإجبار الأهالي على تسليم أراضيهم لها.

وعاودت مليشيا الحوثي، إلى محاصرة قرية صرف، التي ينتمي لها المغدور والتي أرسلت لها عناصرها المدججين بمختلف أنواع الأسلحة بغية اقتحامها.

وتسعى المليشيا للسيطرة على الأراضي والعقارات والمزارع والكسارات التي يمتلكها المغدور به عادل شبيح في قرية صرف من ضواحي صنعاء.