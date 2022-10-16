وزير الدفاع يعود الى عدن رفقة عدد من القيادات العسكرية

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وعدد من القيادات العسكرية اليوم الى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة رسمية قاموا بها الى المملكة العربية السعودية بحثوا خلالها مع الجانب السعودي عدد من الملفات العسكرية وخاصة ملف الأسرى، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

حيث بحث الوزير مع نظيره السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، ومناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.