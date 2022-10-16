صلاح يخطف فوز ليفربول على مانشستر سيتي وريال مدريد يتصدر الليغا بتخطي برشلونة

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 246

شهد اليوم الأحد، مباريات هامة ومنتظرة في مختلف بطولات الدوري في أوروبا أبرزها مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة وقمة ليفربول أمام مانشستر سيتي.

ريال مدريد يتصدر جدول الليغا

وحقق نادي ريال مدريد فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وافتتح كريم بنزيما أهداف المباراة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل فيدي فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35، وسجل فيران توريس هدف برشلونة في الدقيقة 83، وحسم رودريجو المباراة للملكي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.

وانفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما مرر كروس تمريرة رائعة لفينيسيوس الذي انطلق بسرعته من الجبهة اليسرى، وسدد كرة تصدى لها تير شتيجين، لترتد إلى بنزيما الذي سدد الكرة إلى داخل الشباك.





الهدف الثاني في الدقيقة 35 من زمن اللقاء، بعدما وصلت كرة إلى فينيسيوس بعد تمريرة خاطئة من مدافع برشلونة، ليمرر الكرة وتصل عند ميندي الذي هيأ الكرة إلى فالفيردي الذي أطلق تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك تير شتيجين حارس برشلونة.

وألغى حكم المباراة هدفاً لريال مدريد في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، بداعي التسلل على بنزيما الذي استلم كرة على الجبهة اليمنى وتوغل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت شباك تير شتيجين.



وكاد أنسو فاتي أن يسجل هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى ريال مدريد.



واستطاع فيران توريس تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 83، بعدما انطلق فاتي من الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية، حولها توريس بتسديدة إلى داخل الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 90+1، بعدما تعرض رودريجو للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل إيريك جارسيا.ونفذ رودريجو ركلة الجزاء، ونجح في إسكان الكرة في الشباك بعد تسديدة قوية على يسار تير شتيجين حارس برشلونة في الدقيقة 90+2.



ليفربول أمام مانشستر سيتي

كما شهد الكلاسيكو المباراة الأكثر شعبية في العالم بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة لقاءات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.



وألحق ليفربول الهزيمة الاولى بحامل اللقب مانشستر سيتي هذا الموسم، بتغلبه عليه بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76.

ولعب ليفربول بالتشكيل الرسمي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: جيمس ميلنر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، هارفي إليوت، خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

واستطاع النجم المصري صلاح إدخال هدف فريقه الوحيد في شباك الخصم في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجيزي الممتاز يصل لـ 100 هدف بالقدم اليسرى، بعد روبي فاولر (105).