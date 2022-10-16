حلفاء روسيا يتخذون قراراً مفاجئاً في أوكرانيا ينذر بكارثة.. ما الذي يخطط له بوتين؟

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تزامناً مع تكثيف أوكرانيا ضرباتها على مدينة بيلغورود الروسية وتهديدات موسكو بالنووي، طالبت مجموعة من الدول رعاياها المقيمين في أوكرانيا توخي الحذر، بل والمغادرة فوراً إذا لزم الأمر، حرصاً على سلامتهم فيما أثارت الدعوات المتزامنة مخاوف من الأخطر وما قد يفعله بوتين.



حلفاء روسيا يطالبون رعاياها مغادرة أوكرانيا

أعلنت صربيا، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها في كييف، وطلبت من رعاياها المغادرة فوراً، مرجعةً ذلك لأسباب أمنية.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إغلاق صربيا لسفارتها في العاصمة الأوكرانية، متسائلين عن السبب، وماذا قصدت من قولها لأسباب أمنية.

إلى ذلك، دعت الصين، مواطنيها في أوكـرانيا إلى تعزيز احتياطاتهم الأمنية ومغادرة البلاد، في ظل تدهور الوضع الأمني.

ووجهت بكين عبر وزارة الخارجية وسفارتها في كييف، في بيان صحفي مشترك، نداء لجميع المواطنين الصينيين في أوكـرانيا بمغادرة البلاد، وفق صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية.

وأوضح البيان أن السفارة “ستساهم في تنظيم إجلاء ونقل الأفراد المحتاجين”، مشيراً إلى أنه يجب على الموجودين في أوكـرانيا الاتصال بالسفارة في أقرب وقت وتسجيل معلوماتهم الشخصية.



كما يجب على الأشخاص الذين يغادرون بأنفسهم إبلاغ البعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وفق البيان.

من جهتها، حذرت سفارة كازاخستان في كييف، مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، وناشدت المقيمين منهم هناك العودة إلى بلادهم بعد الضربات الروسية للبنية التحتية العسكرية لنظام كييف الأسبوع الماضي.

إلى جانب هذه الدول، طالبت كل من قيرغيزستان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان وبيلاروسيا رعاياها بمغادرة أوكرانيا.

قصف أوكراني على بيلغورود

في وقتٍ سابق من صباح اليوم، أعلن حاكم بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية “تصدت لهجوم صاروخي أوكراني كبير استهدف مطار المقاطعة، وأسقطت 10صواريخ”.

وأضاف غلادكوف في تصريحٍ صحفي أن “صاروخين أوكرانيين أصابا محيط مطار المقاطعة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت وكالة ريا نوفوستي الروسية، إصابة شخصين بهجوم صاروخي استهدف مطار مدينة بيلغورود الروسية.

ومنذ أيام تكثّف القوات الأوكـرانية هجماتها ضد مدينة بيلغورود الروسية، فقد استهدفت مستودعاً للذخيرة وآخر للنفط، كما قصف محطة كهرباء، بالإضافة إلى قصفٍ عنيف على نقطة تفتيش أوقعت قتلى ومصابين في صفوف الجيش الروسي.