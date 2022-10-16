وصول اول سفينة قمح قادمة من أوكرانيا إلى ميناء الحديدة

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 458

أعلنت الامم المتحدة وصول أول سفينة قمح مخصصة للمساعدات الإنسانية على متنها 14 ألف طن متري إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، بعد قرابة 45 يوما على تحركها من أوكرانيا.

وقال برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة في تويتر إن سفينة شحن تابع له رست في ميناء الحديدة تحمل على متنها 14 ألف طن متري من مادة دقيق القمح، بينما سيتم خلال الأيام القادمة إستقبال الشحنة الثانية التي تحمل الكمية المتبقية.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، انطلقت سفينة شحن تابعة للبرنامج الأممي على متنها 37 طن متري من ميناء يوزني على البحر الأسود الأوكراني مخصصة للاستجابة الإنسانية، حيث توقفت في تركيا لإجراء عملية طحن الحبوب قبل وصولها اليمن.