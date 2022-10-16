أبناء محافظة عمران يحتفون بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نظم أبناء محافظة عمران الأحد، فعالية إحتفائية بمدينة مأرب، بذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين.

وقال المناضل السبتمبري الفريق أحمد قرحش" في كلمة له خلال فعالية الإحتفال، بأن محافظة عمران محطة الأحرار، وثاني منطقة في اليمن بعد صنعاء من حيث التضحيات في سبيل تحرير الوطن من الإمامة الكهنوتية وأحفادها مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم الشهيد القشيبي".

وأشاد قرحش، بعظمة ثورة الـ14 من أكتوبر وإطاحتها بالمستعمر البريطاني في الجنوب، عقب عام واحد من الإطاحة بالإمامة في شمال البلاد.

وأكد "قرحش" أن محافظة عمران بدأت نضالها صد الإمامة منذ ثورة48م"، داعيا للاطلاع على تاريخ اليمن النضالي، وعلى شعر الزبيري الذي خلد تاريخ اليمن".

وأعتبر مدير مكتب الثقافة بمحافظة عمران، عبدالكريم العفيري، ان ثورتي سبتمبر واكتوبر من اعظم الثورات في التاريخ لانهما قامتا ضد أعتى نظامين غاشمين الامامة الكهنوتية والاستعمار البريطاني بعد ان حكما في اليمن لفترة زمنية طويلة".

وقال وكيل اول محافظة عمران الشيخ خالد بدر الدين: "إن احتفالنا بثورتي سبتمبر واكتوبر، هو تجسيداً لنضالات شعبنا في شمال اليمن وجنوبه للتخلص من الإستبداد والإستعمار".

ولفت:" الى أن عمران قدمت الكثير من قوافل الشهداء والجرحى في الماضي والحاضر، وهي رأس حربة، وأساس المقاومة الى جوار بقية المحافظات".

وأشار وكيل المحافظة، الى أن" التضحيات التي قدمتها عمران في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي وصلت نحو سبعة آلاف شهيد، وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين ".

وفي كلمة المرأة تحدثت خديجة العرجلي عن دور المرأة في مساندة الثوار بمختلف محطات نضالاتهم، واخرها وقوفها خلف ابطال الجيش الوطني لمساندتهم في معركتهم الوطنية ضد مليشيا الحوثي".