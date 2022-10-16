عاجل.. اغتيال مسؤول حكومي أمام منزله في صنعاء

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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قالت مصادر محلية واعلامية في العاصمة صنعاء، إن مسلحين مجهولين، اليوم الأحد اغتالوا مسؤولاً حكومياً وسفيراً يمنياً سابقاً، في ظل معلومات تشير أن مليشيا الحوثي متورطة بواقعة الاغتيال.

وأوضحت أن المسلحين أطلقوا الرصاص الحي على السفير السابق، درهم نعمان الحكيمي أمام منزله.

وأشارت أن السفير نعمان لقي حتفه على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

ووفقاً لمصادر مقربة من أسرة السفير نعمان، بأن مليشيا الحوثي وضعته منذ العام 2015 تحت الإقامة الجبرية، ومنعته من أي تحرك أو سفر خارج صنعاء، كما أنه منع من زيارة مسقط رأسه في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان بتعز.

وشغل نعمان مناصب عدة منها مديرا للمنطقة الحرة في عدن، ومحافظا لعدد من المحافظات، وكان آخرها سفيرا لليمن لدى أثيوبيا حتى العام 2014.