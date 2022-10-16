الحوثيون يُعلنون تخفيضا محدودا في تسعيرة المشتقات النفطية

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، تخفيضا محدودا في تسعيرة المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.



وأكد المتحدث الرسمي لشركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عصام المتوكل أنه الشركة خفضت في تسعيرتي البترول والديزل.



وقال في منشور على صفحة الشركة في موقع فيسبوك، بأنه وبعد احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي أفرج عنها التحالف مؤخراً ووصلت ميناء الحديدة فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح الغد كالتالي: 20 لتر بنزين= 10,500ريال، و 20 لتر ديزل= 12,500ريال.



يذكر أن التسعيرة السابقة جاءت بدلا عن 11,500 في مادة البترول و 13,500لمادة الديزل.



وتشهد مناطق الحوثيين، أزمات بين الفينة والأخرى في مادة المشتقات النفطية، في الوقت الذي تقوم قيادات حوثية بالمتاجرة بها في السوق السوداء بمبالغ خيالية.