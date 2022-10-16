بكلفة 916 الف دولار…. الإعلان عن 11 مشروعا منجزا في قطاعات التعليم والصحة والبيئة في مأرب نائب رئيس مجلس النواب اليمني يشارك في اعمال الجلسات الختامية للمجلس الحاكم والجمعية العامة لاتحاد البرلمانيين الدوليين طريق وعر جدا يودي بحياة واصابة عدة أشخاص انقلب بهم باص نقل جماعي «صورة» فارق الصرف بين عدن وصنعاء وفقا لآخر تحديثات سوق العملة اليوم الإشتراكي يدعو الإصلاح لتشكيل تحالف سياسي تاريخي جديد ويتحدث حول القضية الجنوبية مليشيات حوثية تقطع طريق تاجرين وتنهب ما بحوزتهما من أموال بعد شهر من تشغيلها … .المليشيات الحوثية توقف خدمة الجيل الرابع في معقلهم الرئيس بذريعة لٱ تصدق زينبيات الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب جرائم وانتهاكات الحوثي مستمرة.. قتل واعتقال في إحدى قرى صنعاء لأول مرة في تاريخها أكثر من نصف المفاعلات النووية في فرنسا متوقف عن العمل.. لهذا السبب!
استلمت الجهات المعنية بمحافظة مأرب اليوم، 11 مشروعا في قطاعات التربية والتعليم، والنظافة، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والتي نفذت بتمويل من الاتحاد الأوربي بكلفة 916 ألف دولار، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.
وتسلم مكتب التربية والتعليم خمسة مشاريع، شملت: ترميم وصيانة أربع مدارس في مديريتي المدينة والوادي مع تزويدها بمنظومة طاقة شمسية للإضاءة، إلى جانب 3 فصول دراسية إضافية لمدرسة بلقيس للبنات في مديرية حريب مع سكن للمدرسين وملحق صرف صحي.
فيما تسلم المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد عطية من مدير مشروع الأشغال محسن حيمد 300 صندق جمع مخلفات سيتم توزيعها في أحياء المدينة.
كما تسلمت هيئة مستشفى مأرب العام من مشروع الأشغال العامة، أجهزة خاصة بفحص النظر وحقيبة القياس، وفحص القرنية والشبكية، وجهاز الأشعة موبايل ديجتل، إلى جانب جهاز تنفس صناعي، وجهاز خاص بعمليات العظام.
وفي فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي اطلع وكيل المحافظة عبدربه مفتاح على سير الأعمال في إعادة تأهيل مبنى المؤسسة وتأثيثه، واستمع من مدير عام الفرع حسين حمد بن جلال إلى شرح عن مستوى الإنجاز والتي تجاوزت 85 في المائة، كما اطلع على أجهزة المختبر المركزي للمياه التي وردها مشروع الأشغال لتركيبها ليكون أول مختبر في المحافظة لفحص جودة المياه، فضلا عن إنجاز المشروع حفر بئر مياه تابع للمؤسسة في منطقة المسيل.