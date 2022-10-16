نائب رئيس مجلس النواب اليمني يشارك في اعمال الجلسات الختامية للمجلس الحاكم والجمعية العامة لاتحاد البرلمانيين الدوليين

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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شارك وفد مجلس النواب، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن علي باصرة وأعضاء مجلس النواب، صالح العامري، وعباس النهاري والدكتور محمد الشرفي، في ختام أعمال الجلسات للمجلس الحاكم والجمعية العامة لاتحاد البرلمانيين الدوليين في إطار المشاركة بالدورة الـ145 لاتحاد البرلمان الدولي والمنعقدة بالعاصمة الراوندية كيغالي.

استعرضت الجلسات الختامية التي ترأسها رئيس الاتحاد للبرلمانيين الدوليين تقرير ٌ عن نشاط رئيس الاتحاد وزياراته ولقاءاته وتم إقراره، إضافة إلى التقرير الذي تقدم به الأمين العام بشأن عمل اتحاد البرلمان الدولي وتم إقراره، وفي ذات السياق تم مناقشة القرارات المتعلقة بحقوق الانسان للبرلمانيين وتقارير الاجتماعات المتخصصة واللجان الدائمة.

وتم السماع للمعترضين والممتنعين في قرارات فتح المكتبين للبرلمانيين بالقاهرة والارغواي وكذا قرار شروط فتح المكاتب، وقد قدم وفد بلادنا ملاحظتين في النقاشات العامة حول الإحصائية لسكان اليمن حيث تقدم وفدنا بتصحيح عدد سكان اليمن في أدبيات اتحاد البرلمان الدولي وهي تتجاوز 30مليون نسمة وليس 10مليون نسمة، وتم تعديل ذلك، وتصحيح تصويتنا للبند الطارئ المتعلق باقتراح دولة باكستان صندوق دولي لآثار الفيضانات والسيول والكوارث حيث صوت وفد بلادنا ب11صوت لصالح مقترح باكستان و11صوت بـ لا لمقترح دولة تشيلي ، لسكان اليمن من قبل السكرتارية للاتحاد في نفس الوقت.

كما استمع الى تقرير لجنة فريق المهام المشكلة لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا برئاسة الدكتور علي النعيمي لاحلال السلام وإيقاف الحرب وطالب الاتحاد بأستمرار اعمالها وجهودها.

وتم خلال الجلسات الختامية استعراض تقرير عن العضوية بالاتحاد للبرلمانيين الدوليين خاصةً دول امريكا والصين وروسيا والتأكيد على التواصل معهم من قبل البرلمانيين واعادة عضويته ليزداد العدد لكي يصل 180دولة ، كما ان الأعضاء المراقبين قد وصل عددهم إلى 69 عضو مراقب وينبغي أن يدفعوا اشتراك رمزي من بداية عام 2024م، وعلى ان يقر في الدورة القادمة للاتحاد في مملكة البحرين.

وتم قبول عضوية مراقب لمنظمة معاهدة الامن الجماعي ومنظمة الشبكة العالمية للصحة حسب تقديم اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتم في ختام الجلسات استعراض الوثيقة الختامية للمناقشة العامة والمصادقة عليها مع الملاحظات التي أبداها الاعضاء عليها وبهذا أختتمت اعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلمانيين الدوليين والمجلس الحاكم .