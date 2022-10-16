طريق وعر جدا يودي بحياة واصابة عدة أشخاص انقلب بهم باص نقل جماعي «صورة»

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توفي 3 أشخاص وأصيب 44 آخرين اليوم الاحد جراء انقلاب باص للنقل الجماعي في القبيطة جنوب محافظة لحج.
وأفادت مصادر محلية أن الحادثة ناتجة عن وعورة نقيل ظمران القبيطة وهو طريق جبلي بديل يربط محافظات تعز ولحج وعدن.
وأضافت أن الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي في هذا الطريق الوعر والذي يلجأ اليه السائقون نتيجة إغلاق مليشيات الحوثي الانقلابية للطرق الرئيسية لمحافظة تعز.