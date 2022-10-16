فارق الصرف بين عدن وصنعاء وفقا لآخر تحديثات سوق العملة اليوم

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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