طريق وعر جدا يودي بحياة واصابة عدة أشخاص انقلب بهم باص نقل جماعي «صورة» فارق الصرف بين عدن وصنعاء وفقا لآخر تحديثات سوق العملة اليوم الإشتراكي يدعو الإصلاح لتشكيل تحالف سياسي تاريخي جديد ويتحدث حول القضية الجنوبية مليشيات حوثية تقطع طريق تاجرين وتنهب ما بحوزتهما من أموال بعد شهر من تشغيلها … .الحوثيون يوقفون خدمة الجيل الرابع في معقلهم الرئيس بذريعة لٱ تصدق زينبيات الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب جرائم وانتهاكات الحوثي مستمرة.. قتل واعتقال في إحدى قرى صنعاء لأول مرة في تاريخها أكثر من نصف المفاعلات النووية في فرنسا متوقف عن العمل.. لهذا السبب! الحكومة اليمنية تبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع في قطاعي الطاقة والنقل ستلبي تطلعات الشعب اليمني..صحيفة إماراتية تكشف عن وجود تفاهمات لتمديد الهدنة في اليمن وهذا موعد إعلانها
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليوم الأحد الموافق 16/10/2022:
الأسعار في عدن
الريال السعودي:
شراء: 302 بيع: 305
الدولار الأميركي:
شراء: 1137 بيع: 1155
الأسعار في صنعاء
الريال السعودي:
شراء: 148.5 بيع: 149
الدولار الأميركي:
شراء: 560 بيع: 565