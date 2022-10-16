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فارق الصرف بين عدن وصنعاء وفقا لآخر تحديثات سوق العملة اليوم

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليوم الأحد الموافق 16/10/2022: 

الأسعار في عدن

الريال السعودي:

شراء: 302 بيع: 305

الدولار الأميركي:

شراء: 1137 بيع: 1155

الأسعار في صنعاء 

الريال السعودي:

شراء: 148.5 بيع: 149

الدولار الأميركي:

شراء: 560 بيع: 565

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