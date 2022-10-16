الإشتراكي يدعو الإصلاح لتشكيل تحالف سياسي تاريخي جديد ويتحدث حول القضية الجنوبية

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبد الرحمن عمر السقاف، حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تشكيل تحالف سياسي جديد لتأسيس كتلة تاريخية موسعة تضم القوى السياسية الجديدة.

جاء ذلك، في رسالة شكر، بعثها الأمين العام، يوم الجمعة، لأمين عام التجمع اليمني للإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، شكره فيها على تهنئته بمناسبة الذكرى 44 لتأسيس الحزب الاشتراكي، وفقاً لموقع “الاشتراكي نت”.

وأوضح الأمين العام، أن “اليمن تزخر بالأحزاب والتنظيمات والتيارات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وأشكال عديدة من الأوعية للالتفاف مرحلياً حول مجلس القيادة الرئاسي والوقوف إلى جانبه لتصويب مسار الديمقراطية السياسية التوافقية، ولإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو استعادة الدولة بوقف الحرب والانخراط في عملية التسوية السياسية والإعداد لها”.

وأضاف: أن “الحزب الاشتراكي اليمني يحرص كثيرا على تعزيز الصلات السياسية التي تفضي إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية السياسية التوافقية”.

وأكد الأمين العام، أن “ما ينبغي أن تحشد له الطاقات هو طي صفحة الانقلاب واستعادة الدولة، وإحلال السلام وحل القضية الجنوبية بمنأى عن كل ما ينتقص من عدالتها أو يعمل على تهميشها والمزايدة باسمها للانتفاع الآني غير المواكب لطموحاتها أو مساو لتضحيات شهدائها.

وشدد على أن “مصطلح القضية الجنوبية يضع الجنوب في إطاره السياسي والتاريخي كطرف في الوجود السياسي بتجلياته المختلفة، وليس ملحقا بغيره من الأطراف”.

وقال: إن “ما يجمعنا اليوم في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها البلاد هو الانتصار لمسارات الثورات الخالدة سبتمبر وأكتوبر وثورة الشباب، وتمثُّل قيمها لكبح جماح القوى الحالمة إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والانتصار لشعبنا الذي هدّته الحرب وأثقلت كاهله، وتحقيق ما يصبو إليه من رفعة ورخاء وعزة”.

وفي 2019، أعلن ستة عشر مكونا وحزبا سياسيا في مدينة سيئون بحضرموت شرقي اليمن تأسيس تحالف وطني جديد يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك بعد فترات طويلة من التعثرات والعراقيل التي رافقت تشكيل التحالف والإعلان عنه من العاصمة السعودية الرياض.

وشمل “التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية” أبرز الأحزاب اليمنية والمكونات الجديدة، وهي أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي.

ويضم التحالف أيضا حزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبية، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب السلم والتنمية، والحزب الجمهوري، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي.