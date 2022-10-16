الإشتراكي يدعو الإصلاح لتشكيل تحالف سياسي تاريخي جديد ويتحدث حول القضية الجنوبية مليشيات حوثية تقطع طريق تاجرين وتنهب ما بحوزتهما من أموال بعد شهر من تشغيلها … .الحوثيون يوقفون خدمة الجيل الرابع في معقلهم الرئيس بذريعة لٱ تصدق زينبيات الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب جرائم وانتهاكات الحوثي مستمرة.. قتل واعتقال في إحدى قرى صنعاء لأول مرة في تاريخها أكثر من نصف المفاعلات النووية في فرنسا متوقف عن العمل.. لهذا السبب! الحكومة اليمنية تبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع في قطاعي الطاقة والنقل ستلبي تطلعات الشعب اليمني..صحيفة إماراتية تكشف عن وجود تفاهمات لتمديد الهدنة في اليمن وهذا موعد إعلانها قائد العمليات المشتركة: مشروع الحوثي سينتهي على أيدي أبطال اليمن الأحرار اشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة طهران مع سماع صوت إطلاق نار
اقدم مسلحون حوثيون على نهب، تاجرين أحدهما من ريمة والاخر من ذمار، وذلك بعد وصولهم اول نقطة حوثية في الصحراء قبل منطقة الروض بمحافظة الجوف وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكرت مصادر مقربة من عبدالله صالح احمد سعد النفيعي وهو تاجر بن وخضروات من ابناء السلفية ريمة ومحمد ناصر عباس الوصابي تاجر بهارات ومكسرات من ابناء وصاب ذمار ،ان أطقم عسكرية حوثية تقل عدد من المسلحين تقطعوا للتاجرين ونهبوا ما بحوزتهما من مبالغ مالية بالريال اليمني والسعودي وذلك اثناء توجههم الى صنعاء على متن سياره هيلوكس غمارتين دبل موديل 2011 محملة بالبرتقال قادمين من محافظة مارب.
المصادر اوضحت ان المتقطعين وضعوا فوهات بنادقهم على أعناق الضحيتين ونهبوا ما بحوزتهم من اموال ومقتنيات ثمينة .
وافادت ان المبلغ المالي الذي نهبه المتقطعون الحوثيون يزيد عن ثلاثة مليون ريال يمني وثمانية الف ريال سعودي.
يذكر ان الاطقم التي كانت تقل المتقطعين تحمل لوحة جيش قديمة كانت عليه ملصقات شعار الصرخة الخاصة بجماعة الحوثي.