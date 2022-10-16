مليشيات حوثية تقطع طريق تاجرين وتنهب ما بحوزتهما من أموال

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اقدم مسلحون حوثيون على نهب، تاجرين أحدهما من ريمة والاخر من ذمار، وذلك بعد وصولهم اول نقطة حوثية في الصحراء قبل منطقة الروض بمحافظة الجوف وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكرت مصادر مقربة من عبدالله صالح احمد سعد النفيعي وهو تاجر بن وخضروات من ابناء السلفية ريمة ومحمد ناصر عباس الوصابي تاجر بهارات ومكسرات من ابناء وصاب ذمار ،ان أطقم عسكرية حوثية تقل عدد من المسلحين تقطعوا للتاجرين ونهبوا ما بحوزتهما من مبالغ مالية بالريال اليمني والسعودي وذلك اثناء توجههم الى صنعاء على متن سياره هيلوكس غمارتين دبل موديل 2011 محملة بالبرتقال قادمين من محافظة مارب.

المصادر اوضحت ان المتقطعين وضعوا فوهات بنادقهم على أعناق الضحيتين ونهبوا ما بحوزتهم من اموال ومقتنيات ثمينة .

وافادت ان المبلغ المالي الذي نهبه المتقطعون الحوثيون يزيد عن ثلاثة مليون ريال يمني وثمانية الف ريال سعودي.

يذكر ان الاطقم التي كانت تقل المتقطعين تحمل لوحة جيش قديمة كانت عليه ملصقات شعار الصرخة الخاصة بجماعة الحوثي.