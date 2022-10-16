زينبيات الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اقتحم الجناح النسائي في استخبارات الميليشيات الحوثية، المعروف باسم «الزينبيات»، ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب، وتم تحويله إلى سكن خاص بهذه العناصر بعد طرد العشرات من النساء اللواتي كن يشاركن في برنامج تدريبي عن المهارات الحرفية للأسر الأشد فقراً، وذلك بعد نحو عام على اقتحام مقر آخر للاتحاد، وإبعاد قيادته وتعيين مواليات للميليشيات.

يأتي الاقتحام فيما يبقى مبنى متحف المحافظة بعهدة أحد قادة الميليشيات؛ إذ مُنح له مقراً للإقامة، ونُقلت القطع الأثرية إلى مخزن وزارة الثقافة منذ سبع سنوات، كما سمح لعناصر «بلطجية» باقتحام مبنى فرع اتحاد الأدباء والكتّاب في المحافظة، وتدمير محتوياته، وما زال على هذه الحالة منذ ست سنوات، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر محلية ومسؤولون في المدينة الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة ، أن عناصر نسائية مسلحة من كتائب «الزينبيات» بقيادة سعاد الشامي، اقتحمت ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب، وحولته إلى مسكن خاص بالقيادية الحوثية بعد طرد 63 متدربة من داخله، حيث كُن يشاركن في برنامج تدريبي عن الصناعات والمهارات الحرفية الهادفة لمساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وانتشار الفقر بين ملايين اليمنيين نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.

وبينما التزمت السلطة المحلية في المحافظة، المحسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل، الصمت تجاه هذه الواقعة؛ وجّهت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة، حياة الكينعي، شكوى إلى المحافظ الخاضع للحوثيين عبد الواحد صلاح، عن واقعة اقتحام القيادية في الميليشيات سعاد الشامي مقر الاتحاد في مديرية المشنة، برفقة عدد من «الزينبيات».

وذكرت الكينعي في شكواها، أن هذه العناصر قامت بكسر قفل الباب وتغييره بقفل آخر بعد طرد 63 امرأة يشاركن في دورات المهارات الحرفية، دون اكتراث لأي تبعات وعواقب، مطالبة من المحافظ الحوثي صلاح التدخل والإنصاف.

وتظهر الوثيقة أوامر صريحة من صلاح، إلى وكيله محمد القاسمي، وهو أحد عناصر الحوثيين، باتخاذ ما يراه مناسباً حسب القانون، لكنه وكما كان متوقعاً لم يتخذ أي إجراء بحق المقتحمات، بحسب ما أكده مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، الذي أشار إلى أن هذه هي ثاني حادثة تستهدف مقر اتحاد نساء اليمن في المحافظة؛ إذ سبق لمسؤولة «الزينبيات» في المحافظة سعاد الشامي، أن اقتحمت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 مقر الاتحاد في مديرية الظهار، ونصّبت هيئة إدارية جديدة مكونة من 9 شخصيات تتبع الميليشيات لتسيير عمل الفرع تحت قيادتها هي.

وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت منذ إتمام سيطرتها على العاصمة اليمنية، المنظمات النسائية تحديداً، وهددت بإغلاق المقر المركزي لاتحاد نساء اليمن هناك بسبب تنظيمه فعاليات تعنى بقضايا وحقوق النساء، حيث قام القيادي الحوثي، فيصل مدهش، وهو أحد المسؤولين فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، بإنذار قيادة الاتحاد بإغلاقه، بحجة تنظيمه لفعاليات نسوية، من بينها الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. «زينبيات» الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب