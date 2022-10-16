ستلبي تطلعات الشعب اليمني..صحيفة إماراتية تكشف عن وجود تفاهمات لتمديد الهدنة في اليمن وهذا موعد إعلانها

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت صحيفة إماراتية عن وجود تفاهمات لتمديد الهدنة في اليمن، وحلول لعدد من القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب اقتصادية وعسكرية وإنسانية، في حين حذَّرت مصادر يمنية من انتكاسة جديدة لعملية تمديد الهدنة.



وأكد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية لصحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عن التفاهمات حول تمديد الهدنة "في الوقت المناسب" من قبل المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ.

وبيّن المصدر أن التفاهمات تمت بين الأطراف المتحاورة برعاية الأمم المتحدة، في كل من سلطنة عُمان، والأردن، والسعودية.

وأوضح المصدر أن التفاهمات "ستلبي تطلعات الشعب اليمني، وتفتح آمالاً جديدة نحو التوصل إلى سلام دائم في البلاد".

وقال: إن "عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، لا يعني انتهاء الحوار بين الأطراف اليمنية، من أجل إيجاد حلول لما يتم التشاور بشأنه من قضايا اقتصادية وإنسانية وإغاثية وعسكرية وأمنية".

وبيّن أن ما يجري بين الأطراف اليمنية المتحاورة برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي، ينقصه وجود آليات مسبقة يتم البناء عليها للوصول إلى حلول لجميع القضايا، خاصةً ما يتعلق منها بتنفيذ بنود الهدنة والتي حملها مقترح المبعوث الأممي.

وفي السياق، حذَّرت مصادر يمنية مطلعة، من انتكاسة جديدة لعملية تمديد الهدنة الإنسانية، التي ستعيد الأوضاع في اليمن إلى المربع الأول.

ورفض الحوثيون تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أكتوبر الجاري، وهددوا مؤخراً باستهداف شركات النفط العاملة في السعودية والإمارات، ودعوها إلى ترتيب أوضاعها ومغادرة البلدين.

وكانت الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية الداعم لها قد أكدا تمسُّكهما بتمديد الهدنة بما يخدم مصالح اليمنيين ويخفف وطأة الوضع الإنساني الكارثي، لكنهما اتهما الحوثيين بالتعنت في المفاوضات.