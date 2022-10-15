قائد العمليات المشتركة: مشروع الحوثي سينتهي على أيدي أبطال اليمن الأحرار

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بأن مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، سوف ينتهي، ويزول إلى الأبد على أيدي أبطال اليمن الأحرار، الذين يسيرون على خُطى ثوار ومناضلي ثورتي الـ26 من سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين ويذودون بالدفاع عن وطننا الحبيب من عملاء إيران.

جاء ذلك خلال حفل فني، وخطابي، نظمه أبناء إقليم سبأ في محافظة مأرب، اليوم السبت، احتفالاً بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ14 من أكتوبر الخالدة.

وخلال الحفل الذي أُقيم بقاعة الشهيد الثائر علي ناصر القردعي في جامعة إقليم سبأ، نقل رئيس هيئة الأركان العامة للحاضرين تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بمناسبة حلول الأعياد الوطنية 26سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

وفيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالأدوار النضالية والمواقف الوطنية لأبناء إقليم سبأ في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، ثمّن التضحيات التي قدموها ولا زالوا يقدمونها من أجل وطننا الحبيب.

وأكد أن قبائل البيضاء والجوف، ومأرب يرفضون الذل والهوان والعبودية وقد سارعوا لمحاربة مشروع الحوثي الإيراني، وقدموا ومازالوا التضحيات الجسيمة وعلى كل المستويات العسكرية والشعبية.

من جانبه، أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أن الاحتفال يأتي تقديراً لتضحيات أبطال ثورة الـ"14" من أكتوبر عام 1963 التي أشعلت شرارتها الأولى من جبال ردفان بقيادة البطل الثائر الشهيد غالب راجح لبوزة.

وأشار الوكيل الفاطمي إلى الأدوار الوطنية الكبيرة لأبناء محافظة تعز في دعم وإسناد، وتدريب كتائب الفدائيين في عدن، منوهاً بدور "مصر العروبة" في إنجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر ضد النظام الإمامي الكهنوتي في شمال الوطني والاستعمار البغيض في جنوب الوطن.

كما شهد الحفل إلقاء كلمتين من قبل مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة علي بقلان، ومدير عام تنمية المرأة فنده العماري، أكدتا أهمية تراص صفوف القوى الاجتماعية والسياسية كافة، وكل مكونات المجتمع، خلف الجيش الوطني، ومجلس القيادة الرئاسي، وذلك من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، وتخليص المواطنين من كابوس وبطش وإرهاب مليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الفارسي في اليمن.

هذا وشهد الحفل تقديم العديد من القصائد الشعرية والفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة الوطنية، والتي نالت استحسان الحاضرين.

حضر الحفل، محافظ محافظة ريمة، اللواء محمد الحوري، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الاشول، ورؤساء المحاكم والنيابات ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظات والقيادات العسكرية والأمنية، وفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.