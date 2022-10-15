اشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة طهران مع سماع صوت إطلاق نار

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، على ما يبدو دخاناً يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران الذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، فيما سمع دوي إطلاق نار وإنذار، وذلك حسبما قالته وكالة “رويترز”.
– اشتعال النيران في سجن إيفين الإيراني
وفقاً للأنباء المتداولة، فإن سجن إيفين في العاصمة طهران، الذي يحتوي على سجناء سياسيين يشهد استعصاء، وقد سُمع صوت إطلاق نار وشتائم للملالي ومع تصاعد الدخان.
وقال نشطاء إيرانيون: “هناك حريق ينتشر في سجن إيفـين، حطم السجناء الأبواب للخروج من عنابرهم المليئة بالدخان، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتجمعت عائلات السجناء خارج سجن إيفـين وسُمع صوت “الموت للديكتاتور”.
وتزامن ذلك مع انطلاق، مساء اليوم السبت، مظاهرات ليلية في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادته شبكة “إيران إنترناشيونال”.
وقبل ذلك، خرج الطلاب في جامعة فرهيختكان، والجامعة الحرة أيضاً بمظاهرة واسعة ورددوا عبارات مناوئة للسلطات، وهتفوا “امرأة حياة حرية”، وهو الشعار الذي ما فتئ المتظاهرون يرددونه في البلاد منذ انطلاق الحراك قبل نحو شهر.
والجدير ذكره أن شرارة الغضب في إيران، انطلقت عقب وفاة الشابة مهسا أميني ذات الـ22 عاماً، في 16 سبتمبر/أيلول الفائت، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.