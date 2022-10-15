تم التوقيع اليوم.. مليشيات الحوثي تعلن التوصل إلى إتفاق مع السعودية

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية اليوم السبت، عن التوقيع مع الجانب السعودي على القائمة الأخيرة التي من خلالها سيتم تبادل الأسرى، بين جماعتها والرياض، مشيرة إلى أنه تم تصحيح قاعدة البيانات التي كانت تشكل عائقا في تنفيذ الاتفاق.





وقال رئيس اللجنة الحوثية عبد القادر المرتضى، إن زيارة وفدها إلى “السجون السعودية كانت ناجحة حيث تم الاطمئنان على أسرانا”، معبرا عن أمله في أن تكون هذه “الزيارات المتبادلة خطوة أولى في مجال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وأيضا في إطار إنهاء هذا الملف الإنساني”.

وأشار إلى أنه لا زال هناك بعض الإشكاليات مع الأطراف الأخرى، في إشارة للفصائل الموالية للتحالف، لافتا إلى أن الجانب السعودي وعد بحل المشكلة، معبرا في ذات الوقت عن أمله في أن يكون هناك زيارات مماثلة فيما بين جماعته والأطراف اليمنية أخرى.

وأكد رئيس لجنة الأسرى الحوثية، أن جماعته حريصة على أن “يبقى ملف الأسرى إنسانيا مهما كانت التغيرات الأخرى ولا يمكن أن نربط هذا الملف بأي متغيرات سياسية أو عسكرية أو أمنية” معبرا عن أمله في أن “تكون الأطراف الأخرى بنفس المستوى من الاستعداد”.