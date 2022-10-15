انتكاسة وفشل حوثي جديد في محافظة تعز

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تصدت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، لعدّة هجمات شنّتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عدّة جبهات بمحافظة تعز.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش كسرت عمليات هجومية حوثية في الجبهات الشرقية لمدينة تعز، وألحقت بالمليشيا خسائر في العتاد والأرواح.
وتزامنت المعارك في الجبهات الشرقية مع قصف مدفعي وبالطائرات المسيّرة المفخخة شنّته المليشيا الحوثية على مواقع في جبهات غرب وشمال غرب المدينة. وأضاف المصدر أن المليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات باتجاه عدة جبهات في محور تعز.