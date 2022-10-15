مارب تحتفل بذكرى ثورة 14اكتوبر و رئيس الأركان يثمن المواقف الوطنية والتضحيات التي قدمها أبناء إقليم سبأ

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ثمن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، المواقف الوطنية والتضحيات التي قدمها ويقدمها أبناء إقليم سبأ..

مؤكداً أن قبائل البيضاء الجوف يرفضون الذل والهوان والعبودية وقد سارعوا لمحاربة مشروع الحوثي الايراني وقدموا ومازالوا التضحيات الجسيمة وعلى كل المستويات العسكرية والشعبية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الأركان اليوم في الحفل الخطابي والفني الذي نظمه إقليم سبأ، بقاعة الشهيد الثائر علي ناصر القردعي بمحافظة مأرب عاصمة الإقليم، بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة. وبحضور محافظ ريمة اللواء محمد

الحوري والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، ورؤساء المحاكم والنيابات ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظات والقيادات العسكرية والامنية، فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ونقل رئيس الأركان إلى الحاضرين تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بمناسبة حلول الأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

من جانبه، أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أن الاحتفال يأتي تقديرا لتضحيات أبطال ثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963 التي أشعلت شرارتها الأولى من جبال ردفان بقيادة البطل الثائر الشهيد غالب راجح لبوزة.

ولفت الفاطمي، إلى الأدوار الوطنية الكبيرة لأبناء محافظة تعز في دعم وإسناد وتدريب كتائب الفدائيين في عدن..

منوهاً بدور مصر العروبة في انجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر ضد النظام الامامي الكهنوتي في شمال الوطني والاستعمار البغيض في جنوب الوطن.

وألقيت في الحفل عدد من الكلمات أكدت في مجملها على أهمية رص صفوف كافة القوى الاجتماعية والسياسية وكافة مكونات المجتمع خلف الجيش الوطني ومجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتخليص المواطنين من كابوس وبطش وارهاب مليشيا الحوثي والمشروع الفارسي في اليمن. وشهد الحفل العديد من القصائد الشعرية والفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة والتي نالت استحسان الحاضرين.