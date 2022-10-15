قبائل محافظة الجوف تنصب مطارحها بالقرب من السياج الحدودي مع السعودية للمطالبة بعودة اللواء أمين العكيمي جرائم وحشية وانتهاكات.. بيان يكشف تفاصيل وحقيقة ما يجري في قرية صَرِف بمديرية بني حشيش بصنعاء المسمار الأخير في نعش الاستعمار.. عن انتفاضة 20 يونيو الصفحةٌ المضيئةٌ في ثورةٍ 14 أكتوبر المجيدة«تقرير» ارتفاع ضحايا انفجار منجم فحم بتركيا وأردوغان يتفقد موقف اماراتي جديد حول الحل في اليمن وطريق واحد أمام الحوثيين للسلام السعودية تزف نبأ سار لـ"المسلمين" الذين سيحضرون مونديال قطر الكشف عن مخطط حوثي لتجنيد 4 آلاف شاب من بوابة مساعدتهم على الزواج واشنطن تكشف عن نوعية المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا توقيع 11 اتفاقية تعاون جديدة بين تركيا وقطر صلاح «الاستثنائي» يرد على منتقديه... وكلوب يطالب ليفربول بانتفاضة أمام سيتي
نصبت قبائل محافظة الجوف عددا من مطارحها قرب السياج الحدودي للمملكة العربية السعودية للمطالبة بعودة اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف عضو مجلس النواب الذي مر عليه قرابة عام محتجز لدى المملكة العربية السعودية دون ابداء الاسباب.
وتتهم قبائل محافظة الجوف المجلس الرئاسي ممثلا برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بالتفريط برجالات اليمن القبلية المواجهة للمشروع الحوثي الايراني وتجاهل مطالبهم السابقة التي رفعت الى رئيس المجلس بالتدخل في قضية احتجاز اللواء أمين العكيمي.
وشددت قبائل الجوف في بيان لها ضرورة عودة اللواء أمين العكيمي، الذي وصفه البيان بانه شخصية وطنية و له تاريخ مشرف في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومناهضة المليشيات الحوثية..
ويعد الشيخ امين العكيمي أحد ابرز مشائخ اليمن عموما وقبيلة بكيل خصوصا.
كما كان العكيمي قائدا ومقاتلا في مقدمة الصفوف في قتال المليشيا الحوثية طوال السنوات الماضية.
كما استغرب البيان تجاهل التضحيات التي قدمها اللواء أمين العكيمي ومنها نجله الشهيد صادق العكيمي.