قبائل محافظة الجوف تنصب مطارحها   بالقرب من السياج الحدودي مع السعودية للمطالبة بعودة اللواء أمين العكيمي

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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نصبت قبائل محافظة الجوف عددا من مطارحها قرب السياج الحدودي للمملكة العربية السعودية للمطالبة بعودة اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف عضو مجلس النواب الذي مر عليه قرابة عام محتجز لدى المملكة العربية السعودية دون ابداء الاسباب.

وتتهم قبائل محافظة الجوف المجلس الرئاسي ممثلا برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بالتفريط برجالات اليمن القبلية المواجهة للمشروع الحوثي الايراني وتجاهل مطالبهم السابقة التي رفعت الى رئيس المجلس بالتدخل في قضية احتجاز اللواء أمين العكيمي.

وشددت قبائل الجوف في بيان لها ضرورة عودة اللواء أمين العكيمي، الذي وصفه البيان بانه شخصية وطنية و له تاريخ مشرف في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومناهضة المليشيات الحوثية..

ويعد الشيخ امين العكيمي أحد ابرز مشائخ اليمن عموما وقبيلة بكيل خصوصا.

كما كان العكيمي قائدا ومقاتلا في مقدمة الصفوف في قتال المليشيا الحوثية طوال السنوات الماضية.

كما استغرب البيان تجاهل التضحيات التي قدمها اللواء أمين العكيمي ومنها نجله الشهيد صادق العكيمي.