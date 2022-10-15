ارتفاع ضحايا انفجار منجم فحم بتركيا وأردوغان يتفقد

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هيئات الأمن التركية تحقق في ملابسات انفجار المنجم الذي وقع مساء أمس الجمعة في شمال تركيا، مضيفا أنه ينوي زيارة مكان الحادث.
وكتب أردوغان في صفحته على "تويتر": "تحقق هيئات الأمن التركية في ملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي أصاب قلوبنا... ولن تترك حتى أدنى إهمال دون إجابة. سأذهب قريبا إلى بارتن حيث سأشارك في جميع الأعمال في مكان الحادث".
ووقع انفجار المنجم مساء أمس الجمعة في ولاية بارتن بشمال تركيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 42 شخصا
وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا إلى 42 قتيلا، فيما أعلنت السلطات عن انتهاء عملية إنقاذ العالقين.
وقال رمضان تيغ، حاكم بلدة تابعة لمدينة أماسرا بولاية بارتين، اليوم السبت: "ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتن إلى 42 قتيلا".
وأضاف المسؤول المحلي الذي كان موجودا في موقع الحادث أن "أعمال الإنقاذ انتهت".
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.