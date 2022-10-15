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السعودية تزف نبأ سار لـ"المسلمين" الذين سيحضرون مونديال قطر

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، أن المسلمين حاملي بطاقة "هيا" المخصصة لجماهير مونديال قطر يمكنهم أداء العمرة.

وقال الشمري، أمس الجمعة، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، إنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

ولفت إلى أن تأشيرة دخول السعودية لحاملي بطاقة "هيا" ستكون مجانية من دون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة التأشيرات.

وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة بدءا من الشهر المقبل، وحتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم في 18 ديسمبر 2022.

وكان منظمو مونديال قطر، أعلنوا في وقت سابق، أن بطاقة "هيا" هي التصريح الوحيد لدخول المشجعين إلى قطر، خلال المونديال حيث يتوقع قدوم أكثر من مليون زائر.

وتحتوي بطاقة "هيا" على العديد من المزايا، أهمها دخول الملاعب الثمانية المستضيفة لمباريات البطولة، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام في قطر، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام.

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