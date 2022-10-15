واشنطن تكشف عن نوعية المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف البنتاغون الأمريكي عن محتويات المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها يوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:

أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee

ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS 23

ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم

500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية

5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات

صواريخ HARM المضادة للرادارات

الأسلحة النارية المواد الطبية وأشار البنتاغون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار