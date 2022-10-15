واشنطن تكشف عن نوعية المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

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كشف البنتاغون الأمريكي عن محتويات المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها يوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:
أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee
ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS 23
ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم
500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية
5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات
صواريخ HARM المضادة للرادارات
الأسلحة النارية المواد الطبية وأشار البنتاغون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار