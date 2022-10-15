«سامسونج» تواجه مشكلة خطيرة في بطاريات هواتفها

السبت 15 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال مدون شهير عبر موقع “يوتيوب” إنه اكتشف عيبا في بطاريات هواتف “سامسونج” من عدة إصدارات، وهو أن البطاريات تنتفخ بشكل ملحوظ.

ظاهرة مخيفة

وذكر أرون مايني، أو “YouTuber Mrwhosetheboss” أن البطارية في هاتفه، من طراز جالكسي نوت 8، قد انتفخت وتسببت في شق الهاتف، وسرعان ما لاحظ أن البطاريات في جهازي جالاكسي إس 6 وإس 10 قد انتفخت أيضًا.

بطاريات سامسونج تحرج الشركة

وفي وقت سابق، واجهت سامسونج مشكلات تتعلق بالبطارية، إذ قامت الشركة بوقف إنتاج جالاكسي نوت 7 بعد أن أظهرت حوادث متكررة أن البطاريات في هذه الهواتف قد تشتعل في بعض الأحيان.

من جانبه، قال كريس لانجلو، المتحدث باسم شركة سامسونج، إن الشركة تدرك هذا الأمر، وتبحث في مزيد من التقييمات التقنية.

وأضاف: “نحن نشجع العملاء الذين لديهم أسئلة تتعلق بأجهزة سامسونغ الخاصة بهم على الاتصال بممثل خدمة العملاء المحلي”، حسب موقع “ذا فيرج”.

مشكلة انتفاخ البطاريات

ونقلت مواقع تقنية، عن متخصصون أن انتفاخ البطاريات بحذ ذاته يعد “آلية أمان”، وهو أمر لا يدعو للقلق، لأنه يعتبر آلية أمان لاحتواء الغازات المتطايرة. والواقع أن البطاريات تتضخم بشكل معتدل في كل مرة تقوم فيها بشحنها، وقد حسب مصنعو الهواتف حسابا لذلك في بناء البطاريات.