الكشف عن تعاون نووي مرتقب بين روسيا ودولة عربية يسعى بايدن لكسب رضاها

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد أن أعلنت روسيا عن عقد اتفاقٍ نووي مع المغرب، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن شركة “روساتوم” الروسية ستقدم قريباً وثائق في إطار المناقصة لبناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

اتفاق نووي بين روسيا ودولة خليجية

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة تلفزيونية جرت على هامش مشاركته في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد حالياً في موسكو: “اليوم تخطط المملكة لتنفيذ أول مشروع لبناء محطة للطاقة النووية، وتشارك شركتنا روساتوم في المسابقة (المناقصة) لتنفيذ هذا المشروع”.

وأضاف نوفاك: “سيتم تقديم الوثائق اللازمة ذات الصلة في المستقبل القريب”.

كما أشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده تتوقع أن يتطور التعاون في هذه الصناعة ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية نفسها ولكن أيضاً في “مجال استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية بشكل عام”.

وعام 2018، وقعت موسكو والرياض على خارطة طريق للتعاون في مجال “الطاقة النووية السلمية”.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع زيادة حدة التوترات بين واشنطن والرياض على خلفية قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط.

كما يأتي بعد يومٍ واحد من إعلان الحكومة الروسية، المصادقة على اتفاقية تعاون مع نظيرتها المغربية تتعلق بتطوير استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

روسيا توقع اتفاقاً نووياً مع المغرب

بحسب تقرير لوكالة ريا نوفوستي الروسية، تشمل الاتفاقية مجالات التعاون من خلال بناء وتصميم مفاعلات للطاقة النووية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.

وتضمن كذلك، تزويد مفاعلات الطاقة والبحوث بالوقود النووي، وإدارة مخلفات هذا الأخير والنفايات المشعة، وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذرات النووية، إلى جانب استخدام تقنيات الإشعاع في المجالات السلمية.

كما تنص بنود الاتفاقية على أن روسيا ستساعد المغرب على دراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب العاملين في محطات الطاقة النووية، وكذلك العاملين بالمركز المغربي للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.

وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة، بعد أن وقع البلدان سنة 2017، على مذكرة تفاهم جمعت بين وزارة الطاقة والمعادن بالمغرب مع نظيرتها الروسية، لتعزيز التعاون في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.