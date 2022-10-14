نائب رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي باشيكو ومصادر تكشف التفاصيل

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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ألتقى نائب رئيس مجلس النواب ، المهندس محسن علي باصرة، اليوم، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، على هامش مشاركة الوفد في أعمال جلسات الدورة الـ145 لاتحاد البرلمان الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وفي بداية اللقاء عبر نائب رئيس مجلس النواب عن سعادته بهذا اللقاء وشكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي في الوقوف الى جانب الشعب اليمني، مشيدًا بكلمة رئيس الاتحاد التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة 145 للاتحاد البرلماني، مؤكدًا من خلالها على ضرورة إيقاف الحرب في اليمن، ووقفهم إلى جانب مجلس النواب في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأوضح المهندس باصرة حجم المعاناه التي يعيشها الشعب اليمني جراء الممارسات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية،و أستمرار الانتهاكات وسجن أكثر من ثلاثة آلاف امرأة في صنعاء واستخدام العنف ضدهن، وتجنيد الأطفال قسرًا والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال، وزرع الألغام

كما أشار نائب رئيس المجلس إلى أستخدام المساعدات الإنسانية من قبل المليشيات الحوثية في مجهودهم الحربي الذي دمر كل شيءٍ جميل في اليمن وهدد أمن واستقرار المنطقة.. مشيرًا إلى الاستهداف الجبان للنازحين بمحافظة مأرب وتعز بالصواريخ وقذائف الطائرات المسيرة التي راح ضحيتها المدنيين والاطفال والنساء.

وقال باصرة : لقد تأثر الشعب اليمني من هذه الحرب التي بلغت عامها الثامن ومسه الضر وأصبح شعب يعاني ساد فيه الفقر والجوع والمرض والجهل، منوهًا بان متوسط الدخل لمن يمتلك دخل 380 دولار بالسنة وليس بالشهر وانعدام الخدمات ، وتنصل الانقلابيين الحوثيين من الهدن الموقعة واختراقها .. مطالبًا اتحاد البرلمان الدولي بالوقوف مع الشرعية الدستورية وردع المليشيات الحوثية وإيقاف الحرب وإدانة الداعم الخارجي للانقلابيين.

من جانبه رحب رئيس اتحاد البرلمان بوفد مجلس النواب .. معبرًا عن تأييدة للشرعية الدستورية والبرلمان اليمني الشرعي الذي أنعقد في أبريل 2019م وهو البرلمان الذي يحضر معنا دورات اتحاد البرلمان الدولي مؤكدًا دعم البرلمان الدولي للبرلمان اليمني خلال الشهر القادم بالتقنية التي تساعد على تسيير وتطوير عمل مجلس النواب.

وعبر دوارتي باشيكو عن رغبته في زيارة اليمن للسماع من اليمنيين حول آلامهم وطموحاتهم .. مؤكدًا أنه على استعداد لأي إجراءات أو قرارات ليسمع قادة العالم عن الحرب باليمن وخسائرها البشرية ولكي نصل لإيقاف الحرب والعودة الى طاولة المفاوضات لنعيد الأمل والحياة الآمنة للشعب اليمني الذي من حقه أن يعيش حياة كريمة وآمنة، شاكراً لهذا اللقاء ومؤكدا أن مكتبه وسكرتيرية مفتوحة لليمن لما فيه المصلحة العامة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، صالح العامري، وعباس النهاري والدكتور محمد الشرفي.