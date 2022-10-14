توكل كرمان في ذكرى أكتوبر: نواجه معركة مصيرية واليمن يملك الكلمة الفصل مهما بدا غير ذلك

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 319

فعالية احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى 59 لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة نظمتها مؤسسة توكل كرمان وفي الفعالية، التي أحيتها الفنانة أمل كعدل، ألقت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، كلمة قالت فيها إنه يتم إحياء هذه المناسبة "لأنها من أيامنا الخالدة التي لا تُنسى، من انتصاراتنا التي تلهمنا وتمنحنا الثقة في أنفسنا".

وأضافت "إن احتفالنا مهم مهما كانت الظروف أو الجراح، لأن ذلك جزء من الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتأكيد على أن شعبنا يملك الكلمة الفصل مهما بدا غير ذلك".

‎وأشارت إلى أن الاحتفال يأتي "إحياء للقيم التي غرستها ثورتا سبتمبر وأكتوبر، قيم الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، قيم الجمهورية، والاستقلال والوحدة والسيادة".

وتابعت "مثلما أن ثورة سبتمبر تلهمنا اليوم مقاومة الإمامة ومواجهة استعلائها السلالي، فإن ثورة أكتوبر تبرز اليوم معلماً وطنياً هادياً يلهمنا مقاومة الاحتلال وأدواته".

وأكدت كرمان أن "الاستقلال لم يكن رحيلا طوعيا للمستعمر البريطاني، وإنما ثمرة ثورة أكتوبر وإنجازها التاريخي".

وزادت "تزامن هذا الاستقلال مع طي صفحة السلطنات وتوحيد جنوب الوطن، وانتصار الثوار للرؤية الوطنية اليمنية حول واحدية المصير اليمني، ووحدة اليمن".

وبيّنت أن "ثورة أكتوبر كانت تأكيدا لهذا الترابط بين اليمنيين، الذين كسروا الحواجز المصطنعة للإمامة والاستعمار معا، وصنعوا فجر اليمن الجديد في ثورتي سبتمبر وأكتوبر"، مشيرة إلى أن "تحقيق الوحدة في مايو 90 لن يكن سوى ترجمة لهذا المسار النضالي الوطني".

وأشارت إلى أن هناك فراغا سياسيا، ولا توجد سلطة في اليمن تحمل هموم الوطن، وتسعى لتخليصه من هذه الدوامة الجهنمية.

ولفتت كرمان إلى أن "الشعب اليمني اليوم أمام تحدٍ كبير لتحمّل مسؤولية مواجهة أخطر مؤامرة يتعرّض لها اليمن".

وأوضحت في كلمتها "أننا نواجه معركة مصيرية أمام أعداء يحاولون احتلال بلادنا اليمن، وتقسيمها"، مشيرة إلى أن "الدول الطامعة في تقاسم النفوذ في اليمن، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واستباحت بلادنا".

وأكدت أن تلك الأهداف والمساعي ستسقط وتغرق في رمال اليمن، مشددة على أن "الشعب اليمني لن يسمح بتمرير هذه الجرائم، وهذه الانتهاكات دون محاسبة وعقاب".

وأضافت "نحن لدينا حق في بلادنا، وفي قرارنا الوطني، وفي سيادتنا على أرضنا، وفي أن نعيش بلا وصاية". ".

وقالت محذّرة "شعبنا اليمني لا يتطلع لمؤاذاة جيرانه وإلحاق الضرر بهم، لكنه سيقطع كل يد تمتد للإضرار باليمن، وإلحاق الأذى بشعبه"، مؤكدة أن "مصير محاولات المستعمرين الجدد هو الفشل، وسينكسرون، ويبقى اليمن واحداً موحداً".

وأشارت إلى أن اليمنيين سيدفنون الإمامة الجديدة والاحتلال معاً، وسيواجهون كل التحديات موحّدين تحت راية واحدة، هي راية اليمن الكبير، الذي صنعته ثورتا سبتمبر وأكتوبر. وأوضحت كرمان أن "رسالة أكتوبر وسبتمبر لنا اليوم: وحّدوا صفوفكم من أجل

اليمن". وفي الفعالية، كرّمت مؤسسة توكل كرمان الفنانة أمل كعدل، نظرا لإسهاماتها الفنية المتميّزة وجهودها في خدمة القضايا الوطنية.