الحكومة الروسية تكشف عن مشاريع مستقبلية مشتركة مع السعودية

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 89

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن روسيا والسعودية تناقشان مشاريع بتروكيماوية مشتركة على الأراضي الروسية والسعودية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة تلفزيونية جرت على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو: "نحن وشركات روسية مهتمون بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البتروكيمياويات في كل من السعودية وروسيا".

وأضاف نوفاك، أن العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل ديناميكي، وفي إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريبا، سواء في مجال الطاقة والنقل أو البناء.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الشركات الروسية مستعدة لدعم العمل الاستكشافي في السعودية في إطار إصلاح وبناء محطات الطاقة الحرارية وفي مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وقال: "لدينا تعاون في قطاع النفط والغاز وخطط للعمل المشترك على تطوير المعدات.

هناك صندوق استثماري روسي سعودي، يجري في إطاره تمويل المشاريع بشكل أساسي في أراضي روسيا، لكن هناك خطط لتنفيذ مشاريع في السعودية. لدينا علاقة جيدة جدا".

وأشار نوفاك إلى نمو التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، كذلك أعرب عن ثقته في أن مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة اليوم بين موسكو والرياض سيسمح للدولتين بزيادة التعاون