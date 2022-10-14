تدشين حملة رش ضبابي بمدينة مأرب لمكافحة البعوض الناقل للحميات

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 237

دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي ، حملة رش ضبابي للبعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك والحميات الأخرى، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا بوزارة الصحة، وبتمويل من مؤسسة يمان. وخلال التدشين أكد مدير عام مكتب الصحة أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع كامل،

وتأتي في إطار جهود وزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة للحد من انتشار الحميات التي شهدت انتشارا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد الأمطار التي شهدتها مأرب. وأشار إلى أن الحملة ستجوب الشوارع وحارات مدينة مأرب وضواحيها في أوقات الصباح الباكر وبعد غروب الشمس ..

داعيا المواطنين إلى التعاون مع فرق الرش الضبابي وفتح النوافذ والأبواب أثناء الرش بما يسمح بالقضاء على البعوض الناقل للحميات.

من جانبه أوضح مدير فرع برنامج الملاريا عبدالله بليم أن الحملة الطارئة يشارك في تنفيذها 20 عاملا ومشرفا، موزعين على أربع فرق و 18ماطور رش، يصاحبها حملة تثقيف من قبل متطوعات

التثقيف الصحي لتوعية المجتمع بطرق مكافحة البعوض الناقل للأمراض ومنها حمى الضنك

. وأشار إلى أن المرحلة الأولى وعلى مدى اسبوع تشمل مدينة مأرب وضواحيها، تليها المديريات الاخرى.