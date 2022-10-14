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جامعة الدول العربية تحسم موقفها من السعودية و تصدر بيانا

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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الجامعة العربية تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، حملة التصريحات الإعلامية السلبية ضد السعودية في أعقاب صدور قرار مجموعة أوبك + بتخفيض جزئي لإنتاج النفط.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم الجمعة، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية

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