باالأسماء… 13 دولة من الاتحاد الأوروبي تكسر حاجز الحضر الأمريكي وتزيد وارداتها من السلع الروسية

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كشفت بيانات مكتب الإحصاء الروسي أن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي زادت حجم الواردات من روسيا في يونيو الماضي، فيما خفضت الدول الأربع عشرة المتبقية شراء البضائع الروسية.
ووفقا لمكتب الإحصاء كانت سلوفينيا في مقدمة التي زادت الواردات، حيث ضاعفت وارداتها من البضائع الروسية تقريبا مقارنة بشهر مايو، كما زادت إسبانيا وارداتها بشكل كبير (بنسبة 69%)، وجاءت السويد في المرتبة الثالثة في هذا المؤشر، حيث ارتفعت وارداتها من روسيا بنسبة 48%.
وجاءت بلجيكا في المرتبة الرابعة، حيث زادت الواردات بمقدار الربع من الناحية النقدية، وحلت بولندا في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأوروبية التي زادت وارداتها من روسيا، وكانت نسبة الزيادة 19% خلال شهر يونيو، كذلك ارتفع حجم واردات بلغاريا والدنمارك ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا واستونيا من