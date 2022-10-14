نجم منتخب الناشئين عادل عباس يوضح حقيقة تلقيه عقد احترافي في أوروبا

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نفى نجم منتخب الناشئين عادل عباس، توقيع أي عقد احترافي وقال انه تفاجئ بما يتم تداوله.
وكانت الاخبار المتداولة في الساعات الماضية قالت ان لاعب منتخبنا الوطني للناشئين عادل عباس ،وقع عقد إدارة مع وكالة " CA-sport managment " وهي وكالة المانية لتسويق اللاعبين، على أن يتم تسويق اللاعب في الأندية الاوربية للتعاقد معه.
عادل عباس قال انه يتمنى الإحتراف ويرحب بأي عرض لدراسته والاطلاع عليه.
وواضح تعليقا على الصور المتداولة قائلا: هناك من حضر إليّ في الرياض من ألمانيا لأخذ صورة تذكارية وليس للتفاوض ،وليس هناك أي خبر رسمي للآن .
وبحسب ما تم تدواله فان وكالة المانية عالمية تريد اكتشاف اللاعب وتسويقه بعد أدائه المتميز مع منتخب اليمن للناشئين.