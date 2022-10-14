من نيويورك.. السعودية تطالب بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إر ها بية

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أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل أن على المجتمع الدولي إعادة النظر بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.
وقال الواصل في تصريحات صحفية من نيويورك إن ميليشيا الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل حصار المدن اليمنية.
جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الخميس، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مبيناً أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.
ودعا في كلمة أمام مجلس الأمن لوقف مستمر لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وعقد مجلس الأمن الدولي، امس، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد، خاصة الهدنة الأممية التي يسعى غروندبرغ إلى تمديدها 6 أشهر بدل الشهرين رغم الصعوبات وعرقلة الميليشيا الحوثية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022م.